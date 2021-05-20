İşte 19 Mayıs reyting sonuçları! Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi birinci oldu?

TRT1 dizisi Benim Adım Melek ise 66. final bölümüyle son kez yayınlandı. Reyting sonuçlarına göre final bölümünde bir hayli merak edilen Benim Adım Melek dizisi, yayın hayatına son verdi. İşte 19 Mayıs reyting sonuçları…
TRT1'de Benim Adım Melek, ATV'de Kuruluş Osman ve Kanal D'de Sadakatsiz ve TV’lerde yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları total ve AB olarak ölçülüyor.
12 Mayıs Çarşamba günü (Geçen hafta) yayınlanan dizi, program ve filmlerin arasında totalde Kuruluş Osman, AB’de ise Sadakatsiz birinci olmuştu.
1 Kuruluş Osman
2 Sadakatsiz
3 Esra Erol’da
4 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
5 Kuruluş Osman özeti
6 Müge Anlı ile Tatlı Sert
7 hava durumu
8 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
9 Sadakatsiz özeti
10 Show Ana Haber
1 Sadakatsiz
2 Kuruluş Osman
3 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
4 Sadakatsiz özeti
5 Doğduğun Ev Kaderindir
6 Benim Adım Melek
7 Güldür Güldür Show tekrar
8 Müge Anlı ile Tatlı Sert
9 Survivor
10 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
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