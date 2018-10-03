İşte 20 yıl boyunca Google'da en çok arananlar

Yeni yaşına özel Google ile 20 Yıl (20years.withgoogle.com) adıyla site açan şirket, son 20 yılda internet arama motoru Google'da kullanıcıların en yoğun olarak neyi aradıklarını, kategorilerine göre sıraladı. İşte kitaptan, yazara, filmden, oyuna, sporcudan, televizyon dizisine internet kullanıcılarının 1998-2018 yılları arasında Google'da en çok yaptığı o aramalar...

Google'da en çok bunlar arandı

1 / 10 En çok aranan oyuncu alanında Google aramalarının açık ara lideri, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 ve 2018’de zirveye çıkan Megan Fox oldu. Google’da 1999-2002 yılları arasında Pamela Anderson, 2005-2007 arasında Jessica Alba, 2003-2004 yıllarında Orlando Bloom, 2013 ve 2015’te Paul Walker, 2008’de ise en çok aranan isim Heath Ledger olarak kayıtlara geçti.

2 / 10 Film kategorisinde ise Angelina Jolie’nin Lara Croft karakterini canlandırdığı Tomb Raider, 1999-2002 yıllarında ilk sırada yer alırken; 2003’te Matrix, 2004’te Shrek, 2005’te Napaleon Dynamite, 2006 ve 2016’da X-Men, 2007 ve 2008’de High School Musical, 2009, 2011 ve 2014’te Transformers, 2010’da Avatar, 2012’de Twilight, 2013 ve 2015’te Fast and Forious, 2017’de Thor ve 2018’de ise Black Panther, Google’da en çok aranan film oldu.

3 / 10 Google aramalarında şarkıcı kategorisinde ise son 20 yıla damgasını vuran isim 2010-2018 arasındaki tüm yıllarda listenin ilk sırasında yer alan Justin Bieber oldu. Britney Spears 1999, 2000, 2001, 2004, 2008’de; Shakira 2002, 2006 ve 2007’de, Michael Jackson 2009’da, Meiway 2005’te ve Eminem ise 2003 yılında internet arama motorunda en çok aranan şarkıcı olarak belirlenmiş.

4 / 10 En çok aranan yazar kategorisinde Martin Luther King, 1999 - 2018 arasındaki tüm yıllarda en çok aranan yazar oldu. King’in ardından son 20 yılda en çok aranan ikinci yazar ise William Shakespeare.

5 / 10 Kullanıcıların Google’da yaptığı kitap aramalarında Vladimir Nabokov’un romanı Lolita, 1999 - 2002 yılları arasında ilk sırada yer aldı. Ardından gelen yıllarda ise kutsal kitaplar İncil ve Kuran-ı Kerim, en çok aranan kitaplar listesinde başı çekti. Kutsal kitapların hemen ardından ise George Orwell’ın 1984’ü geldi.

6 / 10 The Simpsons, 1999 - 2004; Lost, 2005 - 2009, Glee, 2010 - 2012 ve Game of Thrones ise 2013 - 2018 yılları arasında en çok arananlar listesinin zirvesini kaptı.

7 / 10 Köpek, 1999 ve 2018 arasında Google’da her yıl en çok aranan hayvan olurken; sıralamada köpeği, kedi, balık, kuş, at, ayı, aslan, kaplan, kurt ve tavşan takip etti. En çok aranan köpek cinsi, 2005 yılından bu yana Bulldog oldu.

8 / 10 Google aramalarında oyun kategorisinde ise internet kullanıcıların en çok aradığı oyunlar ve yılları ise ise şöyle: Pokemon (1999, 2007, 2014, 2016, 2017), Diablo (2000 - 2002), Solitaire (2003), Final Fantasy (2004), World of Warcraft (2005), Sudoku (2006), Clash of Clans (2015) ve Fortnite (2018).

9 / 10 En çok aranan futbolcu kategorisinde 2008-2012 yılları arasında ve 2016’da Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo birinci iken, zirve 2017 ve 2018 yılında Brezilyalı Neymar’a geçti.