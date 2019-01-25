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İşte 2018'de dünyanın en çok turist çeken yerleri: Türkiye'den iki şehir var

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 16:21 | Son Güncelleme

Dünya Ekonomi Forumu'nun paylaştığı Euromonitor International'ın raporuna göre dünyanın en turist çeken yerleri belirlendi. Listedeki sıralama önceki seneye kıyasla turist oranlarına bakılarak yapıldı.

Türkiye'den iki şehir yer alırken ilk 45'e Yunanistan, Rusya gibi ülkelerin olmaması dikkat çekti. İşte 2018'de dünyanın en çok turist çeken şehirleri...

2018'de dünyanın en çok turist çeken şehirleri

40. Riyad - Suudi Arabistan

40. Riyad - Suudi Arabistan
2018: 5.889.000

39. Ho Chi Minh Kenti - Vietnam

39. Ho Chi Minh Kenti - Vietnam
2018: 5.824.500

38. Johannesburg - Güney Afrika

38. Johannesburg - Güney Afrika
2018: 5.941.800

37. Johor Bahru - Malezya

37. Johor Bahru - Malezya
2018: 5.571.400

36. Berlin - Almanya

36. Berlin - Almanya
2018: 5.770.900

35. Cancun - Meksika

35. Cancun - Meksika
2018: 6.269.000

34. Viyana - Avusturya

34. Viyana - Avusturya
2018: 6.303.800

33. Denpasar - Endonezya

33. Denpasar - Endonezya
2018: 7.185.600

32. Milan - İtalya

32. Milan - İtalya
2018: 6.513.000

31. Barcelona - İspanya

31. Barcelona - İspanya
2018: 6.726.000

30. Osaka - Japonya

30. Osaka - Japonya
2018: 7.456.300

29. Agra - Hindistan

29. Agra - Hindistan
2018: 8.258.200

28. Las Vegas - ABD

28. Las Vegas - ABD
2018: 6.599.300

27. Los Angeles - ABD

27. Los Angeles - ABD
2018: 7.246.400

26. Şangay - Çin

26. Şangay - Çin
2018: 7.359.600

25. Pattaya - Tayland

25. Pattaya - Tayland
2018: 8.620.000

24. Seul - Güney Kore

24. Seul - Güney Kore
2018: 7.731.400

23. Amsterdam - Hollanda

23. Amsterdam - Hollanda
2018: 8.476.600

22. Miami - ABD

22. Miami - ABD
2018: 8.071.200

21. Mekke - Suudi Arabistan

21. Mekke - Suudi Arabistan
2018: 9.484.300

20. Prag - Çek Cumhuriyeti

20. Prag - Çek Cumhuriyeti
2018: 9.038.900

19. Mumbai - Hindistan

19. Mumbai - Hindistan
2018: 10.670.100

18. Guangzhou - Çin

18. Guangzhou - Çin
2018: 9.392.000

17. Taipei - Tayvan

17. Taipei - Tayvan
2018: 9.783.300

16. Antalya - Türkiye

16. Antalya - Türkiye
2018: 10.729.300

15. Roma - İtalya

15. Roma - İtalya
2018: 9.703.200

14. Tokyo - Japonya

14. Tokyo - Japonya
2018: 9.896.300

13. Delhi - Hindistan

13. Delhi - Hindistan
2018: 12.505.300

12. İstanbul - Türkiye

12. İstanbul - Türkiye
2018: 12.121.100

11. Phuket - Tayland

11. Phuket - Tayland
2018: 11.949.500

10. Shenzen - Çin

10. Shenzen - Çin
2018: 12.437.300

9. Kuala Lumpur - Malezya

9. Kuala Lumpur - Malezya
2018. 13.434.300

8. New York - ABD

8. New York - ABD
2018: 13.500.000

7. Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri

7. Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri
2018: 16.658.500

6. Paris - Fransa

6. Paris - Fransa
2018: 16.863.500

5. Macau - Çin

5. Macau - Çin
2018: 18.931.400

4. Singapur

4. Singapur
2018: 18.551.200

3. Londra - Birleşik Krallık

3. Londra - Birleşik Krallık
2018: 20.715.900

2. Bangkok - Tayland

2. Bangkok - Tayland
2018: 23.688.800

1. Hong Kong - Çin

1. Hong Kong - Çin
2018: 29.827.200
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Anahtar Kelimeler:
turist Dünya Ekonomi Forumu seyahat

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