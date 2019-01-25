İşte 2018'de dünyanın en çok turist çeken yerleri: Türkiye'den iki şehir var

Türkiye'den iki şehir yer alırken ilk 45'e Yunanistan, Rusya gibi ülkelerin olmaması dikkat çekti. İşte 2018'de dünyanın en çok turist çeken şehirleri...
2018'de dünyanın en çok turist çeken şehirleri
40. Riyad - Suudi Arabistan
2018: 5.889.000
39. Ho Chi Minh Kenti - Vietnam
2018: 5.824.500
38. Johannesburg - Güney Afrika
2018: 5.941.800
37. Johor Bahru - Malezya
2018: 5.571.400
36. Berlin - Almanya
2018: 5.770.900
35. Cancun - Meksika
2018: 6.269.000
34. Viyana - Avusturya
2018: 6.303.800
33. Denpasar - Endonezya
2018: 7.185.600
32. Milan - İtalya
2018: 6.513.000
31. Barcelona - İspanya
2018: 6.726.000
30. Osaka - Japonya
2018: 7.456.300
29. Agra - Hindistan
2018: 8.258.200
28. Las Vegas - ABD
2018: 6.599.300
27. Los Angeles - ABD
2018: 7.246.400
26. Şangay - Çin
2018: 7.359.600
25. Pattaya - Tayland
2018: 8.620.000
24. Seul - Güney Kore
2018: 7.731.400
23. Amsterdam - Hollanda
2018: 8.476.600
22. Miami - ABD
2018: 8.071.200
21. Mekke - Suudi Arabistan
2018: 9.484.300
20. Prag - Çek Cumhuriyeti
2018: 9.038.900
19. Mumbai - Hindistan
2018: 10.670.100
18. Guangzhou - Çin
2018: 9.392.000
17. Taipei - Tayvan
2018: 9.783.300
16. Antalya - Türkiye
2018: 10.729.300
15. Roma - İtalya
2018: 9.703.200
14. Tokyo - Japonya
2018: 9.896.300
13. Delhi - Hindistan
2018: 12.505.300
12. İstanbul - Türkiye
2018: 12.121.100
11. Phuket - Tayland
2018: 11.949.500
10. Shenzen - Çin
2018: 12.437.300
9. Kuala Lumpur - Malezya
2018. 13.434.300
8. New York - ABD
2018: 13.500.000
7. Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri
2018: 16.658.500
6. Paris - Fransa
2018: 16.863.500
5. Macau - Çin
2018: 18.931.400
4. Singapur
2018: 18.551.200
3. Londra - Birleşik Krallık
2018: 20.715.900
2. Bangkok - Tayland
2018: 23.688.800
1. Hong Kong - Çin
2018: 29.827.200
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