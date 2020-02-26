İşte 2019'un en çok satan akıllı telefonları! 2020'de sıralama değişecek mi?

2019 yılı akıllı telefon piyasası için oldukça hareketli geçti. 2019 yılına girer girmez Samsung Galaxy S10 serisi ile tanışmıştık. Samsung takvimler Ağustos ayını gösterdiğinde ise Samsung Galaxy Note 10 ve Samsung Galaxy Note 10+'ı tanıttı. Apple'dan Samsung'a cevap gecikmedi. 2019 Eylül ayında Apple sahne aldı ve iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max akıllı telefonlarının tanıtımını gerçekleştirdi. 31 Aralık 2019 gecesiyle birlikte 2019'a veda ederken, 2020'nin yeni akıllı telefonlarına merhaba dedik. 2019'u kapattıktan sonra sonuçlanan çeşitli araştırmalar 2019'da satışa sunulan akıllı telefonların ne kadar satıldığına dair bizlere önemli bilgiler verdi. bunlardan biri de Omdia tarafından yapılan 2019'un en çok satan akıllı telefonları listesi oldu.

İPHONE LİSTEYE DAMGA VURDU

Omdia, 2019'u mercek altına aldı ve yılınen çok satılan akıllı telefonlarını listeledi. Listede iPhone'ların başarısı dikkat çekerken, Xiaomi'de listeye girmeyi başardı. Listeyi şöyle bir incelediğimizde 2019'un en çok satan akıllı telefonunun iPhone XR olduğunu görüyoruz. Apple'ın 2018 yılında iPhone XS ve iPhone XS Max ile birlikte satışa çıkardığı uygun fiyatlı akıllı telefon modeli, tanıtılmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen şaşırtıcı bir şekilde 2019'un en çok satılan akıllı telefonu olmuş durumda. iPhone XR'ı ise yine bir iPhone modeli takip ediyor. Apple'ın Eylül ayında tanıttığı ve iPhone XR'ın yerini alan iPhone modeli iPhone 11, listede ikinci sırada yer alıyor.