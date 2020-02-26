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İşte 2019'un en çok satan akıllı telefonları! 2020'de sıralama değişecek mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.02.2020 12:07 | Son Güncelleme

2019'un en çok satan akıllı telefonları belli oldu. Omdia araştırma şirketi, geride bıraktığımız 2019 yılında en çok satın alınan akıllı telefonları listeledi. Listede Apple iPhone'dan, Samsung Galaxy'lere kadar onlarca akıllı telefon bulunuyor. İşte en çok satan telefonlar listesi...

İşte 2019'un en çok satan akıllı telefonları! 2020'de sıralama değişecek mi?

2019 yılı akıllı telefon piyasası için oldukça hareketli geçti. 2019 yılına girer girmez Samsung Galaxy S10 serisi ile tanışmıştık. Samsung takvimler Ağustos ayını gösterdiğinde ise Samsung Galaxy Note 10 ve Samsung Galaxy Note 10+'ı tanıttı. Apple'dan Samsung'a cevap gecikmedi. 2019 Eylül ayında Apple sahne aldı ve iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max akıllı telefonlarının tanıtımını gerçekleştirdi. 31 Aralık 2019 gecesiyle birlikte 2019'a veda ederken, 2020'nin yeni akıllı telefonlarına merhaba dedik. 2019'u kapattıktan sonra sonuçlanan çeşitli araştırmalar 2019'da satışa sunulan akıllı telefonların ne kadar satıldığına dair bizlere önemli bilgiler verdi. bunlardan biri de Omdia tarafından yapılan 2019'un en çok satan akıllı telefonları listesi oldu.

İPHONE LİSTEYE DAMGA VURDU

Omdia, 2019'u mercek altına aldı ve yılınen çok satılan akıllı telefonlarını listeledi. Listede iPhone'ların başarısı dikkat çekerken, Xiaomi'de listeye girmeyi başardı. Listeyi şöyle bir incelediğimizde 2019'un en çok satan akıllı telefonunun iPhone XR olduğunu görüyoruz. Apple'ın 2018 yılında iPhone XS ve iPhone XS Max ile birlikte satışa çıkardığı uygun fiyatlı akıllı telefon modeli, tanıtılmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen şaşırtıcı bir şekilde 2019'un en çok satılan akıllı telefonu olmuş durumda. iPhone XR'ı ise yine bir iPhone modeli takip ediyor. Apple'ın Eylül ayında tanıttığı ve iPhone XR'ın yerini alan iPhone modeli iPhone 11, listede ikinci sırada yer alıyor.

iPhone XR

2019'un en çok satılan akıllı telefonları listesinin başını çeken iPhone XR ve iPhone 11'in ardından sıra Android işletim sistemli akıllı telefonlara geliyor. Bu anlamda ilk model Samsung'un giriş seviyesi akıllı telefonu Samsung Galaxy A10 oluyor. Galaxy A10'u ise sırasıyla Galaxy A50 ve Galaxy A20 takip ediyor. Listenin tamamı ise şöyle sıralanıyor:

2019'UN EN ÇOK SATILAN AKILLI TELEFONLARI

  • iPhone XR (46.3 milyon satış)
  • iPhone 11 (37.3 milyon satış)
  • Galaxy A10 (30.3 milyon satış)
  • Galaxy A50 (24.2 milyon satış)
  • Galaxy A20 (19.2 milyon satış)
  • iPhone 11 Pro Max (17.6 milyon satış)
  • iPhone 8 (17.4 milyon satış)
  • Redmi Note 7 (16.4 milyon satış)
  • iPhone 11 Pro (15.5 milyon satış)
  • Galaxy J2 Core (15.2 milyon satış)

2019'un en çok satan akıllı telefonları

İPHONE 11 İPHONE XR'I SOLLAYABİLİR

Gördüğünüz üzere Apple'ın amiral gemisi modeli iPhone 11 Pro Max listede ancak altıncı sırada kendisine yer bulabilmiş. Listenin sürprizi ise Xiaomi olmuş ve dünya çapında yüksek satış rakamlarına ulaşan Redmi Note 7 akıllı telefonu ile listeye giriş yapmış. iPhone XR ve iPhone 11 modellerinin 2019'a damga vurduğunu söylemek mümkün. Hatta iPhone 11 2020 yılında iPhone XR'dan liderlik koltuğunu alabilir.

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