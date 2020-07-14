İşte 2020'nin fiyat/performans açısından en iyi tablet modelleri! Çok daha ucuza...

Tablet, telefonlardan büyük en az 7 inç boyutunda ekran genişliğine sahip bir mobil bilgisayardır. Geniş ekranı telefonlara kıyasla daha rahat bir kullanım alanı sunar. Oyun oynamak, yazı yazmak, dizi-film izlemek gibi teknolojik cihazlardan yapılan işlemleri daha rahat yapılmasını sağlar. İşletim sistemi, görüntü kalitesi, ses kalitesi gibi barındırdığı özellikler tabletlerin değerini artırır. Fiyatı ile performansı arasında karşılaştırma yapıldığından birçok model tatmin edici sonuçlar ortaya çıkarır.

FİYAT/PERFORMANSI EN İYİ TABLET MODELLERİ

İDEAL BİR MODEL: LENOVO TAB M10

10.1 inç genişliğe sahip IPS ekranı kullanıcısına kaliteli bir ekran deneyimi sunar. Tablet stabil bir performans deneyimi sunan 2 GB RAM ile geliyor. Bu tablet modelinin en dikkat çekici yanı ekranı. Ekranının bu fiyat segmenti içerisinde verdiği performans, kullanım için ideal bir tablet olmasını sağlıyor. Çok amaçlı kullanıma uygun olması tercih edilme nedenlerinden bir tanesi.

KALİTELİ EKRAN SEVENLERE: LENOVO TAB E10

Lenovo bu tablet modelinde ekran kalitesini yüksek tutmuş. Yazı, çizim gibi tablette yapacağınız işlerinizi verimli yapabilmenizi sağlayan bir ekran var. Dahili depolaması 32 GB olan tabletin 2 GB RAM'i bulunuyor. Android 7.1 işletim sistemi ile çalışabilen tablet genel işleriniz için kullanabileceğiniz ideal bir model.