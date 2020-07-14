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İşte 2020'nin fiyat/performans açısından en iyi tablet modelleri! Çok daha ucuza...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.07.2020 14:50 | Son Güncelleme

Teknoloji pazarındaki dev firmaların birbiri ile rekabet içerisinde olduğu ürün gruplarından biri de tablet ürünleridir. Dünyada birçok tablet talebine en gelişmiş özellikler ile donatılan teknoloji ürünü tabletler ile yanıt veriliyor. Pahalı olan modellerin daha gelişmiş olduğu bir yanılgı olabiliyor. Karşınızda fark yaratan özellikleri ile fiyat/performans açısından başarılı tablet modelleri...

İşte 2020'nin fiyat/performans açısından en iyi tablet modelleri! Çok daha ucuza...

İçindekiler

  • İDEAL BİR MODEL: LENOVO TAB M10
  • KALİTELİ EKRAN SEVENLERE: LENOVO TAB E10
  • SAMSUNG GALAXY TAB A 8 SM-T290
  • CASPER S32: REKABETE HAZIR
  • HOMETECH ALFA10 RX: FİYAT/PERFORMANS TABLETİ

Tablet, telefonlardan büyük en az 7 inç boyutunda ekran genişliğine sahip bir mobil bilgisayardır. Geniş ekranı telefonlara kıyasla daha rahat bir kullanım alanı sunar. Oyun oynamak, yazı yazmak, dizi-film izlemek gibi teknolojik cihazlardan yapılan işlemleri daha rahat yapılmasını sağlar. İşletim sistemi, görüntü kalitesi, ses kalitesi gibi barındırdığı özellikler tabletlerin değerini artırır. Fiyatı ile performansı arasında karşılaştırma yapıldığından birçok model tatmin edici sonuçlar ortaya çıkarır.

FİYAT/PERFORMANSI EN İYİ TABLET MODELLERİ

İDEAL BİR MODEL: LENOVO TAB M10

10.1 inç genişliğe sahip IPS ekranı kullanıcısına kaliteli bir ekran deneyimi sunar. Tablet stabil bir performans deneyimi sunan 2 GB RAM ile geliyor. Bu tablet modelinin en dikkat çekici yanı ekranı. Ekranının bu fiyat segmenti içerisinde verdiği performans, kullanım için ideal bir tablet olmasını sağlıyor. Çok amaçlı kullanıma uygun olması tercih edilme nedenlerinden bir tanesi.

KALİTELİ EKRAN SEVENLERE: LENOVO TAB E10

ekra

Lenovo bu tablet modelinde ekran kalitesini yüksek tutmuş. Yazı, çizim gibi tablette yapacağınız işlerinizi verimli yapabilmenizi sağlayan bir ekran var. Dahili depolaması 32 GB olan tabletin 2 GB RAM'i bulunuyor. Android 7.1 işletim sistemi ile çalışabilen tablet genel işleriniz için kullanabileceğiniz ideal bir model.

SAMSUNG GALAXY TAB A 8 SM-T290

GALAXY

Fiyatına kıyasla yüksek performans deneyimi veren bu model, pazarın en değerli firmalarından birisi tarafından üretildi. Yeterli kalitede görüntüyü 8.0 inçlik ekranında sunan bu model 2 GB RAM kapasitesine sahip. 32 GB depolama alanı ile kullanıcılarına yeterli hafıza sunuyor. Günlük işlerinizi tablette rahatça yapabilmeniz için yeterli donanıma sahip bu model başarılı bir fiyat/performans ürünü olarak dikkat çekiyor.

CASPER S32: REKABETE HAZIR

CASPER

Oyun oynarken veya video izlerken IPS ekranı sayesinde yeterli görüntü kalitesi sunan bu model fiyatına göre oldukça ideal. 2 GB RAM kapasitesinin yanında 16 GB depolama alanına sahip tablet bulunduğu fiyat segmentinde kullanıcıların deneyimini artırmak için üretilmiş.

HOMETECH ALFA10 RX: FİYAT/PERFORMANS TABLETİ

HOMETECH

Oldukça uygun fiyata sahip tabletin sunduğu performans tatmin edici seviyede. 10.1 inç IPS ekranı fiyatına oranla çok yüksek bir ekran kalitesi sunuyor. Standart 2 GB RAM'e sahip bu tablet modelinin depolama alanının genişliği 16 GB'dır. Bu özellikler kullanıcının oyun oynarken veya video izlerken rahat bir performans yaşamasını sağlıyor. Genel amaçlı kullanıma uygun tablet fiyat/performans değerlendirmesinde öne çıkıyor.

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