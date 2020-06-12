İşte 2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları! Türkiye'den de bir kare var

Dünyanın en byük ve en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin bu yılki kazananları belli oldu. İşte, 203 ülkeden 345 bin fotoğrafın gönderildiği ve 135 bin fotoğrafın değerlendirmeye alındığı 2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları...