İşte 2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları! Türkiye'den de bir kare var

Dünyanın en byük ve en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin bu yılki kazananları belli oldu. İşte, 203 ülkeden 345 bin fotoğrafın gönderildiği ve 135 bin fotoğrafın değerlendirmeye alındığı 2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları...
LİSTEDE TÜRK FOTOĞRAFÇI DA VAR
Pablo Albarenga, Uruguay
Yaratıcı kategori ve tüm kategoriler birincisi
Brent Stirton, Güney Afrika
Doğal ve vahşi yaşam kategorisi birincisi
Hugh Kinsella Cunningham, İngiltere
Keşif kategorisi üçüncüsü
Sandra Herber, Kanada
Mimari kategori birincisi
Jon Enoch, İngiltere
Portre kategorisi kısa liste
Alessandro Gandolfi, İtalya
Natürmort birincisi
Angel Lopez Soto, İspanya
Spor kategorisi birincisi
Hashem Shakeri, İran
Keşif kategorisi ikincisi
Chung Ming Ko, Hong Kong
Belgesel birincisi
Didier Bizet, Fransa
Belgesel ikincisi
Robin Hinsch, Almanya
Çevre kategorisi birincisi
Murat Yazar, Türkiye
Keşif kategorisi kısa liste
Adalbert Mojrzisch, Almanya
Doğal ve vahşi yaşam kategorisi üçüncüsü
Sasha Maslov, Ukrayna
Portre kategorisi üçüncüsü
Denis Rouvre, Fransa
Portre kategorisi ikincisi
Ronny Behnert, Almanya
Manzara kategorisi birincisi
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