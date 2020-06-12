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  4. İşte 2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları! Türkiye'den de bir kare var

İşte 2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları! Türkiye'den de bir kare var

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2020 14:43 | Son Güncelleme

Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları bu yıl da merakla beklendi. Uzun bir sürecin ardından değerlendirmeye alınan binlerce fotoğraf arasından en iyiler seçildi. İşte listeye giren fotoğraflar...

Dünyanın en byük ve en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin bu yılki kazananları belli oldu. İşte, 203 ülkeden 345 bin fotoğrafın gönderildiği ve 135 bin fotoğrafın değerlendirmeye alındığı 2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları...

LİSTEDE TÜRK FOTOĞRAFÇI DA VAR

Pablo Albarenga, Uruguay

Pablo Albarenga, Uruguay
Yaratıcı kategori ve tüm kategoriler birincisi

Brent Stirton, Güney Afrika

Brent Stirton, Güney Afrika
Doğal ve vahşi yaşam kategorisi birincisi

Hugh Kinsella Cunningham, İngiltere

Hugh Kinsella Cunningham, İngiltere
Keşif kategorisi üçüncüsü

Sandra Herber, Kanada

Sandra Herber, Kanada
Mimari kategori birincisi

Jon Enoch, İngiltere

Jon Enoch, İngiltere
Portre kategorisi kısa liste

Alessandro Gandolfi, İtalya

Alessandro Gandolfi, İtalya
Natürmort birincisi

Angel Lopez Soto, İspanya

Angel Lopez Soto, İspanya
Spor kategorisi birincisi

Hashem Shakeri, İran

Hashem Shakeri, İran
Keşif kategorisi ikincisi

Chung Ming Ko, Hong Kong

Chung Ming Ko, Hong Kong
Belgesel birincisi

Didier Bizet, Fransa

Didier Bizet, Fransa
Belgesel ikincisi

Robin Hinsch, Almanya

Robin Hinsch, Almanya
Çevre kategorisi birincisi

Murat Yazar, Türkiye

Murat Yazar, Türkiye
Keşif kategorisi kısa liste

Adalbert Mojrzisch, Almanya

Adalbert Mojrzisch, Almanya
Doğal ve vahşi yaşam kategorisi üçüncüsü

Sasha Maslov, Ukrayna

Sasha Maslov, Ukrayna
Portre kategorisi üçüncüsü

Denis Rouvre, Fransa

Denis Rouvre, Fransa
Portre kategorisi ikincisi

Ronny Behnert, Almanya

Ronny Behnert, Almanya
Manzara kategorisi birincisi
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