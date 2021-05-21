İşte 2021'in ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon!

"En çok satan akıllı telefon hangisi?" sorusu zaman zaman aklımızı kurcalıyor. Genellikle de bu noktada karşımıza çeşitli şirketlerin oluşturduğu raporlar karşımıza çıkıyor. Böylesine bir rapor, Counterpoint Research tarafından paylaşıldı. Rapor, iPhone 12 ailesi için dikkat çekici bir sonucu ortaya koyuyor.

iPHONE 12 PRO MAX ZİRVEDE

Şirketin raporuna göre, küresel akıllı telefon gelirleri , 2021 yılının ilk çeyreğinde 100 milyar doları aştı. Buna ek olarak, 2021 yılının ilk çeyreğinde en yüksek gelir getiren ilk 10 modelin neredeyse tamamı Apple ve Samsung'tan çıktı. Paylaşılan listeye bakılırsa, iPhone 12 Pro Max sektördeki en yüksek geliri elde etti ve onu iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 11 ve Galaxy S21 Ultra 5G izledi.

İŞTE 2021'İN 1. ÇEYREĞİNDE EN FAZLA GELİR ELDE EDEN TELEFONLAR

iPhone 12 Pro Max - yüzde 12

iPhone 12 - yüzde 11

iPhone 12 Pro - yüzde 9

iPhone 11 - yüzde 3

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G- yüzde 3

iPhone 12 mini - yüzde 2

Samsung Galaxy S21 5G - yüzde 2

Huawei Mate 40 Pro - yüzde 2

Samsung Galaxy S21 Plus - yüzde 1

iPhone SE 2020 - yüzde 1

Satış açısından bakıldığında ise 2021'in ilk çeyreğinde en çok satan telefon iPhone 12 olurken, onu iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Pro izledi. Rapora göre iPhone 11, daha düşük maliyetli Apple cihazları arayan kullanıcılar için ve 5G hizmetlerinin hala zor olduğu Hindistan gibi pazarlarda popüler bir seçim olmaya devam ettiği için dördüncü sırada yer almayı başardı. Ayrıca listede Redmi 9, Redmi 9A, Samsung Galaxy A21s ve Samsung Galaxy A31 gibi telefonlar da yer aldı. Bu liste ise şöyle: