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İşte 30 yıl sonra dünyaya hükmedecek ülkeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

PWC tarafından hazırlanan rapor, 30 yıl sonra dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı.

Satın alma gücü paritesime göre sıralanan ülkelerin 2050 yılında dünyaya hükmedeceği düşünülüyor. İşte aralarında Türkiye'nin de buluntuğu o ülkeler...

1 / 32

32 Hollanda
2 / 32

31 Kolombiya
3 / 32

30 Polonya
4 / 32

29 Arjantin
5 / 32

28 Avustralya
6 / 32

27 Güney Afrika
7 / 32

26 İspanya
8 / 32

25 Tayland
9 / 32

24 Malezya
10 / 32

23 Bangladeş
11 / 32

22 Kanada
12 / 32

21 İtalya
13 / 32

20 Vietnam
14 / 32

19 Filipinler
15 / 32

18 Güney Kore
16 / 32

17 İran
17 / 32

16 Pakistan
18 / 32

15 Mısır
19 / 32

14 Nijerya
20 / 32

13 Suudi Arabistan
21 / 32

12 Fransa
22 / 32

11 Türkiye
23 / 32

10 Birleşik Krallık
24 / 32

9 Almanya
25 / 32

8 Japonya
26 / 32

7 Meksika
27 / 32

6 Rusya
28 / 32

5 Brezilya
29 / 32

4 Endonezya
30 / 32

3 ABD
31 / 32

2 Hindistan
32 / 32

1 Çin
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