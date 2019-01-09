İşte 665 milyon piksellik görüntü! Hubble çekti

Bilinmezliklerle dolu evreni insanlara çektiği karelerle tanıtan ve insanlığın dünya dışında yaşananlardan haberdar olmasını sağlayan Hubble geçmişe dönük de binlerce fotoğraflık bir arşiv oluşturdu.

Uzayın karanlık yüzüne bir de böyle bakın

1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan ve bugüne kadar yüzbinlerce fotoğraf çeken Hubble Uzay Teleskobu,bu sefer 655 milyon piksellik bir kare ile karşımızda.

NASA'nın uzay teleskobu Hubble'dan 655 milyon piksellik bir görüntü geldi. NASA tarafından paylaşılan karede galaksimize 3 milyon yıl uzaklıktaki Triangulum görülebiliyor.

HUBBLE'IN GÖZÜNDEN EVRENİN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan ve bugüne kadar yüzbinlerce fotoğraf çeken Hubble Uzay Teleskobu, yakaladığı her kareyle karanlık evreni insanlık biraz daha görünür kıldı.

Yıldızlardan yayılan ışık, ışık hızıyla ilerliyor. Bu yüzden yıldızlara bakarken aslında geçmişe bakıyoruz.