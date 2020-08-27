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İşte 7000 mAh bataryalı Galaxy M51!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.08.2020 12:25 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni M serisi modelinin basın görselleri ortaya çıktı. İşte Galaxy M51 ile ilgili tüm detaylar.

İşte 7000 mAh bataryalı Galaxy M51!

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden biri olan Samsung orta segmentteki model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Özellikle son 1 – 2 yıldır A ve M serisiyle geniş kitlelere ulaşmayı başaran Güney Koreli teknoloji devi bu serilere yeni modeller eklemeyi de ihmal etmiyor.

Samsung’un önümüzdeki dönemde satışa sunmayı planladığı yeni modeli ise M51. Bilindiği üzere ülkemizde de satışa çıkan 6000 mAh’lık M31 modeli hayli ilgi çekmişti. Şimdi Samsung batarya tarafında çıtayı bir tık daha yukarı taşıyacak olan M51 modeli için geri sayıma geçti.

Samsung’un M serisindeki yeni modeli aynı M31 gibi bataryasıyla ön plana çıkacağa benziyor. Çünkü telefonun içerisinde tam 7000 mAh’lık bir batarya bulunacak. Son dönemde 5000 – 6000 mAh bataryaya sahip telefonlar görmeye alışmıştık. Lakin 7000 mAh’lık batarya pek çok pazar için bir ilk olacak diyebiliriz.

İŞTE SAMSUNG GALAXY M51

Geçtiğimiz gün Samsung’un yeni M modelinin basın görselleri de ortaya çıktı. Dilerseniz bunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy M51

Genel itibariyle bakıldığında Galaxy M51 tasarımı ile Galaxy A51 modelini andırıyor. Yani Samsung, A51 kasası içerisine güncellenmiş bir M31 sığdırmış diyebiliriz.

Muhtemelen 7000 mAh bataryaya sahip bu model pek çok ülkede yoğun ilgi görecektir. Elbette Samsung’un fiyatı bir nebze uygun tutması şartıyla.

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