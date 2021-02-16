HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İşte 8-14 Şubat tarihleri arasında en çok vaka görülen 5 il! Artışın en büyük sebebi belli oldu

İşte 8-14 Şubat tarihleri arasında en çok vaka görülen 5 il! Artışın en büyük sebebi belli oldu

16.02.2021 14:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İşte 8-14 Şubat tarihleri arasında en çok vaka görülen 5 il! Artışın en büyük sebebi belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilerine göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında koronavirüs vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun ilk 5'te yer aldı. Karadeniz Bölgesi'nde filyasyon ekiplerinin tespitlerine göre, koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretlerinde yayıldığı belirlendi.

Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayılarının en fazla olduğu iller, sırasıyla Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun oldu. Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Yetkililer, bu illerde, taziye için toplanılan evlerde virüsün daha fazla yayıldığını belirterek vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulunmaya başladı. Vaka sayılarının yüksek oluşu neden ile vatandaşlar endişeli olduklarını söyledi.

En fazla vaka sayılarının görüldüğü ilk üç ile Trabzon, Rize ve Ordu'da Hayat Eve Sığar uygulamasında yoğunluk haritalarınının da kırmızı renk ağırlıklı olduğu görüldü.

TRABZON'DA VATANDAŞLAR 'TEDBİRSİZLİK VAR' DİYOR

Trabzon'da vatandaşlar daha dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Haşim İslamoğlu, "Vaka sayılarında azalma olur olmaz, bizde bir gevşeme oluyor. Bizde çok fazla tedbirsizlik var aslında. Bazen bakıyorum maskeyi takmış ama maske çenenin altında, çoğunda maske burun dışarıda kalacak şekilde takılı. Bunun çözümü tamamen bizimle alakalı. Bizim elimizde olan bir şey” dedi.

vaka3

vaka4

Oğuz Şişman ise, “Son dönemlerde Karadeniz’de çok güzel sıcak havalar oldu. Yazı aratmadı havalar. İşte o dönemlerde insanlar sokaklara, bahçelere, parklara akın ettiler. Ne sosyal mesafeye dikkat ettiler ne de maske kuralına uydular. İşte o sıcak havaların acısı şimdi çıktı” diye konuştu.

Sultan Aydın ise, “Devlet ne kadar kural koyarsa koysun. İnsanlar bu kuralları ihlal ettikçe kurallarında bir önemi kalmıyor. Herkes sokaklarda, kimi insanlarda evlerinde buluşup oturuyorlar. Ne maske kuralı ne sosyal mesafe hiçbir şey yok. İnsanlar biraz dikkat etselerdi bu durumda olmazdık. Şimdi ahlanıp, vahlanmanın bir önemi yok” ifadelerini kullandı.

Ömer Güney ise, “Hafta sonu yasakları biter bitmez hafta başında herkes kendini dışarıya atıyor. Sanki hafta sonu evde kaldılar yasak bitince bu bir ödül gibi dışarıya çıkıyor insanlar. Bu da yetmezmiş gibi hafta sonu yasaklarını insanlar köylerine çıkarak geçiriyor. Orada komşularla oturmalar ve yemekler düzenleniyor. Kimse köylerde kurallara uymuyor. Herkes birbiri ile yaylada, bayırda, bahçelerde dolaşıyor. Bu vakalar insanların tutarsız davranışları sonucu arttı” dedi.

RİZE'DE VATANDAŞLAR 'CENAZELERE GİDİYORUZ' DİYOR

Ankara’dan Rize’ye yeni geldiğini söyleyen Ayşegül Şahiner ise, “Ankara'dan bugün geldim, Ankara'ya göre çok sakin bir şehir. Vaka sayıları neden bu kadar yukarıda olduğunu şu an için bilmiyorum. Sokaklara bakıyorum çok sakin, insanların kuralları uyduğunu da düşünüyorum ama yüksek olması şaşırtıcı” diye konuştu.

Remzi Er de, “İnsanlar birbirine çok yakın dolaşıyorlar, bazen bakıyorum, maskesiz insanlar var. Bu tür şeyler, vakaları artırıyor. Bu dönemde camilere gitmediğimiz gibi cenazelere de gitmememiz lazım, aile bireyleri kendi aralarında cenazeyi kaldırmalı. İnsanlar cenazelere gidiyor. Kalabalık oluşuyor. Bu da başka insanların hastalanmasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Süleyman Merdamed ise, “Rize'nin bu kadar yukarıda olmasının sebebi kurallara uyulmaması. Bana bir şey olmaz mantığı ile hareket ediliyor. ‘Gencim’ diyor, endişe etmiyor. Bu tür düşüncelerden uzaklaşmalı, hastalığın herkesi etkilediğinin artık farkına varmalıyız. Yakınlarını kaybedenler, hasta olanlar bu süreçte daha bilinçliler. Bizim de canımız yanmadan tedbirimizi almalıyız” dedi.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandıBombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı
16 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 16?16 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 16?

En Çok Okunan Haberler

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Ankara'da haraç çetesine operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

Şafak vakti operasyon düzenledi! Böyle yakalandılar

Şile'de ahırın çatısı çöktü! Çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor

Ahırın çatısı çöktü! Çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor

Son Dakika: TEM otoyolunda trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kilometrelerce kuyruk oluştu

Canlı yayında, kaçak ürün tanıtırken yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Son Dakika: Balıkesir-Bursa karayolunda kar kabusu! Araç kuyruğu 25 kilometreyi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 25 km'yi geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.