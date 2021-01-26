İşte ağız kokusunu gidermenin 6 yolu

Ağız kokusu günlük yaşantımızda bizi en çok zorlayan konulardan biri. Bu problemi yaşayan insanlar ne kadar uğraşsalar da üstesinden gelemeyebiliyor. Peki ağız kokusu nasıl giderilir? Ağız kokusunu önlemek için neler yemeliyiz? Hangi meyve sebzeler ağız kokusunu giderir? Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, ağız kokusunun nedenleri ve ağız kokusunu gidermenin 6 yolu hakkında bilgi verdi.

Ağız koku şu nedenlerle meydana gelebilir:

UYGUN OLMAYAN AĞIZ HİJYENİ

Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

DİŞ ÇÜRÜKLERİ

Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluştururlar. Bu kaviteler üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açacaktır.

DİŞ TAŞLARI

Diş taşının yapısında bakteri ve besin artıkları bulunur. Temizlenmeyen diş taşları ve üzerinde çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.

DİLİN FIRÇALANMAMASI

Bazı bireylerde genetik olarak dil üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar derin olabilir. Böyle bir durumda dil üzerinde bulunan besin artıkları ağız kokusuna yol açacaktır.