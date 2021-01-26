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İşte ağız kokusunu gidermenin 6 yolu

26.01.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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İşte ağız kokusunu gidermenin 6 yolu

Diş hekimi Efe Kaya, insanların günlük hayatta üstesinden gelmeye çalıştığı ağız kokusunu gidermenin 6 yolunu açıkladı.

Ağız kokusu günlük yaşantımızda bizi en çok zorlayan konulardan biri. Bu problemi yaşayan insanlar ne kadar uğraşsalar da üstesinden gelemeyebiliyor. Peki ağız kokusu nasıl giderilir? Ağız kokusunu önlemek için neler yemeliyiz? Hangi meyve sebzeler ağız kokusunu giderir? Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, ağız kokusunun nedenleri ve ağız kokusunu gidermenin 6 yolu hakkında bilgi verdi.

Ağız koku şu nedenlerle meydana gelebilir:

UYGUN OLMAYAN AĞIZ HİJYENİ

Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

DİŞ ÇÜRÜKLERİ

Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluştururlar. Bu kaviteler üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açacaktır.

DİŞ TAŞLARI

Diş taşının yapısında bakteri ve besin artıkları bulunur. Temizlenmeyen diş taşları ve üzerinde çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.

DİLİN FIRÇALANMAMASI

Bazı bireylerde genetik olarak dil üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar derin olabilir. Böyle bir durumda dil üzerinde bulunan besin artıkları ağız kokusuna yol açacaktır.

UYGUN OLMAYAN PROTEZLER

Ağız içerisindeki yumuşak dokular ile uyumlu olmayan ve yeterli cilaya sahip olmayan protezler besin birikimine ve diş etinde enfeksiyona sebep olur. Ağız içi protezler çok iyi cilalanmış olmalı ve diş etleri ile mükemmel bir uyum içinde olmalı.

TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANIMI

Sigara kullanımı ağız içerisindeki tükürük akış hızını düşürür. Bu durum ağız içerisindeki bakterilerin çoğalmasını arttır. Çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.

ALKOL KULLANIMI

Alkol ağız kuruluğu yapacağından koku oluşmasını tetikler. Alkol vücut içerisinde reaksiyona girip ağız kokusuna neden olacak bileşenler oluşturur.

HASTALIKLAR

Diabet ağız içerisinde aseton konusunun oluşmasına neden olabilir. Reflü, gastrit, mide ülseri gibi hastalıklar ağız kokusuna yol açar. Solunum yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıkları da ağız kokusuna yol açabilir.

AĞIZ KOKUSU NASIL ÖNLENİR?

İlk olarak ağız kokusunun kaynağı bulunmalı. Şayet bu kokuya yol açabilecek sorunlar mevcut ise ilk olarak tedavi sağlanmalı. Şekersiz sakız çiğnemek ağız kokusunu hafifletir. Diş taşlarının temizlenmesi ağız kokusunu azaltıcı en önemli faktör. Ağız gargalaralarının kullanılması ve dilin fırçalanması da kokunun giderilmesinde etkili olacaktır. Diş temizliğinden sonra sonra mutlaka diş ipi kullanılmalı.

Su içeriği bol olan sebze (domates, kereviz, pırasa), meyve (elma), maydonoz tüketmek ağız kokusunun giderilmesinde faydalı olacaktır. Ayrıca daha fazla su içerek ağzınızın kurumasını engelleyebilir ve böylece ağız kokusuna engel olabilirsiniz.


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