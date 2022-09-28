İşte altılı masanın 'Cumhurbaşkanı Kabinesi' planı! Madde madde anlattı: "Liderler bakan olmalı"

Altılı masa partileri seçimler için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu gündemdeki yerini korurken partiler bir yandan ortak ve ana hedef ortaya koydukları 'parlamenter sisteme geçiş' için projeler yürütüyor. DEVA Partisi tarafından sunulan ve diğer partilerden olumlu karşılandığı belirtilen plandaki ayrıntılar dikkat çekti. "Cumhurbaşkanı Kabinesi" modelinde, bakanlık tartışmalarının yönünü belirleyecek maddeler de yer alıyor. Ayrıca ortak adayın belirlenmesi için öngörülen tarih de belirtiliyor.

"CUMHURBAŞKANI KABİNESİ" MODELİ AÇIKLANDI

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, DEVA Partisi'nin parlamenter sisteme geçiş döneminde uygulanmasını öngördüğü "Cumhurbaşkanı Kabinesi" modelini gazeteci Fikret Bila'ya açıkladı. Bila'nın Halk TV'deki köşe yazısında yer verdiğine göre, DEVA Partisi lideri Babacan'ın da gündeme getirdiği taslak plan şu şekilde...



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

GEÇİŞ SÜRECİ 6 AY

“1-Geçiş süreci için 6 ayın yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi öngören anayasa değişikliği de yapılmalı ve 3 ay sonra yürürlüğe girmeli. Toplam olarak 6 ay artı 3 ay; 9 aylık süre yeterli olacaktır.

BAKANLIK SAYISI ARTABİLİR

2-Mevcut anayasaya göre yürütme organının yetkileri tek başına cumhurbaşkanının elinde. Cumhurbaşkanı tek başına yürütme organı. Geçiş sürecinde cumhurbaşkanı bu yetkisini nasıl kullanacak? Bunun liderler düzeyinde belirlenmesi gerekir. Biz bu yetkinin katılımcılık anlayışı içinde ‘cumhurbaşkanı kabinesi’ ile mutabakat içinde kullanılmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Liderler cumhurbaşkanı kabinesinde yer almalı. Mevcut durumda 16 bakan var, bu sayı artırılabilir. Bu liderlerin karar vereceği bir konu olur.

ORTAK ADAYIN BELİRLENMESİ İÇİN TARİH VERDİ: "RAHATLIKLA YETİŞİR"

3- Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı bu aşamada en önemli konu değil. Geçiş sürecinin yol haritasının ve uygulanacak temel politikaların öncelikli olarak mutabakatla kararlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda uzlaşmaya varıldıktan sonra kamuoyu aydınlatılmalı. Biz geçiş sürecinde izlenecek yol haritası taslağımızı hazırladık. 2 Ekim’de yapacak liderler toplantısında mutabakata varılırsa, Ekim-Kasım aylarında izlenecek temel politikalar çalışılır ve kamuoyu aydınlatılır. Aralık ayı sonu veya Ocak ayında ortak aday belirlenir. Seçim Mayıs veya Haziran 2023’te olacağına göre bu çalışmalar rahatlıkla yetiştirilir.

4- Liderler yol haritası üzerinde mutabakat sağladıktan sonra ortak cumhurbaşkanı adayı belirlenir. Cumhurbaşkanı adayı, geçiş dönemi uygulamaları ve uygulanacak temel politikalar ortak taahhütte bulunur.”



