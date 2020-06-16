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İşte Android 11 alacak Samsung Galaxy modellerinin listesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.06.2020 12:43 | Son Güncelleme

Google’ın bazı modeller için Android 11 Beta‘yı yayınlamasının ardından gözler diğer Android üreticilerine çevrilmişti. Bu doğrultuda en çok merak edilen konu Samsung’un güncelleme konusunda nasıl bir destek sunacağı idi.

İşte Android 11 alacak Samsung Galaxy modellerinin listesi!

Bugün ise Android 11 alacak Samsung modelleri şekillenmeye başladı. Peki, hangi Galaxy modelleri Android 11 ile tanışacak?

Henüz Beta aşamasında olan Android 11’in nihai sürümü Ekim ayındaki Pixel 5 etkinliği sonrası dağıtılacak. Ancak Android 11’in AOSP dosyaları diğer telefon üreticilerine gönderilmiştir. Bu yüzden Android telefon üreticileri şu sıralar harıl harıl yeni güncelleme üzerinde çalışmaya başlamış durumda.

ÖNCE AMİRAL GEMİLERİ GÜNCELLEME ALACAK

Her Android güncellemesinde olduğu gibi firmalar ilk olarak tepe modellerine bu güncellemeyi sunmak için çaba harcayacak. Daha sonra orta segmente odaklanacak olan firmalar, bu yüzden sürecin biraz uzamasının önüne geçemeyecek. 2021 yılının ilk ışıklarında amiral gemisi, 2. çeyrekte orta-üst segment ve 3. çeyrekte ise orta segment Galaxy modellerinin Android 11 ile tanışmasını bekliyoruz.

İlk olarak Galaxy S20, daha sonra Ağustos ayında tanıtılacak olan Galaxy Note 20 modellerine Android 11 sunacak olan Samsung, Galaxy S10 ve Note 10 ailesine de hızlı bir şekilde güncelleme sunacak.

Biz de sizler için şimdilik kesin olmayan ancak güncelleme alma ihtimali çok yüksek olan Galaxy modellerini bir araya getirdik. Bu listemiz yeni açıklamalar yapıldıkça güncellenecek ve yeni cihazlar eklenecektir.

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