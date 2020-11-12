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İşte Android 11 alacak telefonlar! Tam liste

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.11.2020 12:36 | Son Güncelleme

Android 11 alacak telefonlar belli olmaya başladı. Bakalım hangi firma hangi modellerine Android 11 güncellemesini sunacak?

İşte Android 11 alacak telefonlar! Tam liste

Google’ın ekim ayında yayınlayacağı Android 11 güncellemesi için telefon üreticileri çalışmalarına başladı. İlk etapta amiral gemisi modellerine güncellemeyi sunacak olan firmalar, yeni API‘ları sisteme eklemek için yoğun bir çalışma içerisinde. Firmalar koronavirüs yüzünden Android 11 güncellemesini sunacağı modelleri henüz açıklamadı. Ancak Android 11 alacak telefonlar üç aşağı beş yukarı belli olmuş durumda.

ANDROİD 11 ÖZELLİKLERİ

Bir dizi yenilik ile gelecek olan Android 11 sürümü, gizlilik konusunda oldukça önem veriyor. Konum servisleri için uygulamalara bir kereye mahsus izin isteme opsiyonu sunan bu güncelleme, hız ve optimizasyon konusunda da oldukça iddialı.

Android 11 sürümü ile değişken yenileme hızlarına da destek verilecek. Bu sayede 90 Hz veya 120 Hz tazeleme oranlı ekranlarda geliştiricilerin işi daha da kolaylaşacak. Scoped Storage özelliği sayesinde uygulamaların kendilerine ayrılan alanın dışını görmesi engellenecek. Bu sayede uygulamaların güvenliği de arttırılmış olacak.

BiometricPrompt API sayesinde ise biyometrik verilerinizi uygulamalar hem daha aktif hem de daha güvenli bir şekilde kullanabilecek. Platform sertleştirme özelliği ile BoundSan, IntSan, CFI ve Shadow-Call Stack gibi güvenlik açısından kritik bileşenlerde derleyici tabanlı özelliklerin kullanım alanı da genişletiliyor.

Android 11 ile birlikte katlanabilir telefonlar için yeni API geliyor. API sayesinde uygulamalar; katlanabilir ekranın menteşesinin hangi açıyla açıldığını öğrenebiliyor.

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Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Android 11 güncellemesi alması ''muhtemel'' olan modeller ile sizleri baş başa bırakalım. Listemize geçmeden önce 2020 yılında tanıtılan tüm üst segment telefonların bu güncelleme ile tanışacağını, ancak hazırlanan listedeki modellerin bazılarının kesin olarak Android 11 güncellemesi alacağının henüz açıklanmadığını belirtelim.

ANDROİD 11 ALACAK GOOGLE MODELLERİ

  • Pixel 4a
  • Pixel 4/ 4 XL
  • Pixel 3/ 3 XL
  • Pixel 3a/ 3a XL
  • Pixel 2/2 XL

ANDROİD 11 ALACAK XİAOMİ MODELLERİ

  • Xiaomi Mi 10/ 10 Pro
  • Xiaomi Mi Note 10/ Note 10 Lite
  • Redmi K20/ K20 Pro
  • Mi 9T/ 9T Pro
  • Redmi Note 7/ 7s/ 7 Pro
  • Mi Mix 2/ Mix 3
  • Redmi 7A/ 8A
  • Redmi Note 9 /9 Pro
  • Mi Max 2/ 3
  • Mi 9 Pro/ 8 Pro
  • Redmi 7/ 8
  • Redmi Y3/ Y2

ANDROİD 11 ALACAK HUAWEİ MODELLERİ

  • Huawei P30/ P30 Pro/ P30 Lite
  • Huawei P40/ P40 Pro/ P40 Lite / P40 Pro Plus
  • Huawei Miamang 7
  • Huawei P30/P30 Pro
  • Huawei Mate 20/ Mate 20 Pro/ Mate 20X/ Mate 20 RS Porsche Edition
  • Huawei Mate 10/ Mate 10 Pro/ Mate 10 Lite
  • Huawei Enjoy 9S
  • Huawei Miamang 8
  • Huawei Enjoy 10 Plus
  • Huawei Mate 20/ Mate 20 Pro/ Mate 20X/ Mate 20 RS Porsche Edition
  • Huawei P20/ P20 Pro
  • Huawei P Smart 2019

ANDROİD 11 ALACAK HONOR MODELLERİ

  • Honor 9X/ 9X Pro
  • Honor 10X
  • Honor V20/ View 20
  • Honor 20/ 20 Pro
  • Honor 10 Youth Edition
  • Honor Magic 2
  • Honor 20i
  • Honor Nova 5 Pro
  • Honor Nova 4
  • Honor Nova 4e
  • Honor 10/ V10
  • Honor 8X
  • Huawei Y9 Prime 2019

ANDROİD 11 ALACAK ONEPLUS MODELLERİ

  • OnePlus 5/ 5T
  • OnePlus 6/ 6T
  • OnePlus 7/ 7 Pro
  • OnePlus 7T/ OnePlus 7T Pro
  • OnePlus 8/ 8 Pro
  • OnePlus Nord

ANDROİD 11 ALACAK REALME MODELLERİ

  • Realme 3/ 3 Pro
  • Realme 5/ 5 Pro
  • Realme 6/ 6i /6i Pro
  • Realme X
  • Realme X2 Pro
  • Realme XT
  • Realme 3i
  • Realme 2 Pro

ANDROİD 11 ALACAK OPPO MODELLERİ

  • Oppo Reno
  • Oppo Reno 10x Zoom
  • Oppo Find X
  • Oppo Find X2
  • Oppo Reno 2
  • Oppo Reno 3
  • Oppo Reno 3 Pro
  • Oppo Reno 2F
  • Oppo Reno 2Z
  • Oppo RX17 Pro
  • Oppo R17 Pro

ANDROİD 11 ALACAK NOKİA MODELLERİ

  • Nokia 8.3 5G
  • Nokia 2.2
  • Nokia 5.3
  • Nokia 8.3
  • Nokia 1.3
  • Nokia 4.2
  • Nokia 2.4
  • Nokia 3.4
  • Nokia 3.2
  • Nokia 7.2
  • Nokia 6.2
  • Nokia 1 Plus
  • Nokia 9 Pureview

ANDROİD 11 ALACAK ASUS MODELLERİ

  • Asus ZenFone 6/ Asus 6Z
  • Asus ZenFone 5/ 5Z
  • Asus ZenFone Max Pro (M1/M2)
  • Asus ZenFone Max (M1/M2)
  • Asus ROG Phone
  • Asus ROG Phone 2

ANDROİD 11 ALACAK SONY MODELLERİ

  • Sony Xperia 1 Mark 2
  • Sony Xperia XZ3
  • Sony Xperia 1
  • Sony Xperia 10/ 10 Plus
  • Sony Xperia XZ2/ XZ2 Compact/ XZ2 Premium

ANDROİD 11 ALACAK SAMSUNG MODELLERİ

  • Samsung Galaxy Note 10/ 10+/ 10+ 5G
  • Samsung Galaxy S10/ S10 Plus/ S10e/ S10 5G
  • Samsung Galaxy S20/ S20 Plus/ S20 Ultra
  • Samsung Galaxy Note 20/ Note 20 Ultra
  • Galaxy Z Flip
  • Galaxy Fold
  • Samsung Galaxy A10/ A10s/ A10e
  • Samsung Galaxy J6 and J6+
  • Samsung Galaxy J8
  • Samsung Galaxy On6
  • Samsung Galaxy M20
  • Samsung Galaxy A50/ A50s
  • Samsung Galaxy A30/ A30s
  • Samsung Galaxy A90/ A90 5G
  • Samsung Galaxy M10/M10s
  • Samsung Galaxy S9/ S9+
  • Samsung Galaxy Note 9
  • Samsung Galaxy A9 2018
  • Samsung Galaxy A8s/ A8 Star
  • Samsung Galaxy A7 2018
  • Samsung Galaxy A6/ A6 Plus/ A6s

ANDROİD 11 ALACAK MOTOROLA MODELLERİ

  • Moto Z3/ Z3 Play
  • Motorola One Vision
  • Motorola One Action
  • Motorola One Action
  • Moto One
  • Moto One Power
  • Moto G7/ G7 Plus
  • Moto G7
  • Moto G7 Play
  • Moto G8 ailesi

ANDROİD 11 ALACAK LG MODELLERİ

  • LG G8 ThinQ
  • LG V50 ThinQ
  • LG V40 ThinQ
  • LG Q60
  • LG K50
  • LG K40
  • LG V35 ThinQ
  • LG V30S ThinQ
  • LG G7 ThinQ
  • LG G7 One

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