İşte Android 11 güncellemesi alacak telefonların listesi!

Google’ın ekim ayında yayınlayacağı Android 11 güncellemesi için telefon üreticileri çalışmalarına başladı. İlk etapta amiral gemisi modellerine güncellemeyi sunacak olan firmalar, yeni API‘ları sisteme eklemek için yoğun bir çalışma içerisinde. Firmalar koronavirüs yüzünden Android 11 güncellemesini sunacağı modelleri henüz açıklamadı. Ancak Android 11 alacak telefonlar üç aşağı beş yukarı belli olmuş durumda.

ANDROİD 11 ÖZELLİKLERİ

Bir dizi yenilik ile gelecek olan Android 11 sürümü, gizlilik konusunda oldukça önem veriyor. Konum servisleri için uygulamalara bir kereye mahsus izin isteme opsiyonu sunan bu güncelleme, hız ve optimizasyon konusunda da oldukça iddialı.

Android 11 sürümü ile değişken yenileme hızlarına da destek verilecek. Bu sayede 90 Hz veya 120 Hz tazeleme oranlı ekranlarda geliştiricilerin işi daha da kolaylaşacak. Scoped Storage özelliği sayesinde uygulamaların kendilerine ayrılan alanın dışını görmesi engellenecek. Bu sayede uygulamaların güvenliği de arttırılmış olacak.

BiometricPrompt API sayesinde ise biyometrik verilerinizi uygulamalar hem daha aktif hem de daha güvenli bir şekilde kullanabilecek. Platform sertleştirme özelliği ile BoundSan, IntSan, CFI ve Shadow-Call Stack gibi güvenlik açısından kritik bileşenlerde derleyici tabanlı özelliklerin kullanım alanı da genişletiliyor.