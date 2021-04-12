İşte Android güncellemesi alacak LG modelleri

Bir dönem akıllı telefon sektöründe zirveye oynayan isimlerden biri olan LG geçtiğimiz günlerde mobil pazardan çekildiğini açıklamıştı. Kısa süre öncesine kadar mobil pazardaki faaliyetlerini sonuna kadar devam ettireceklerini açıklayan LG yöneticileri de kullanıcıları zorda bıraktı.
LG müşterileri bu kararın akabinde, Güney Koreli üreticinin hangi modellere güncelleme geçeceğini merak ediyordu. Nitekim bu durum netlik kazanmış oldu. LG’den yapılan kısa açıklamada Android güncellemesi alacak olan model listesi yayınlandı. Dilerseniz bu listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.
Şimdi gelelim asıl sorumuza. Bu modeller dışında kalan LG modelleri ne olacak? Açıkçası bu konuda şimdilik bir açıklama yok. Fakat LG’nin giriş seviyesindeki cihazlara yeni güncelleme verme niyeti yok diyebiliriz. Yani son dönemde satın aldığınız giriş seviyesi bir LG modeli varsa yeni bir güncelleme almanız pek de mümkün görünmüyor.
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