İşte Ankara'nın koronavirüs haritası! İlçe ilçe son durum

Koronavirüs salgınında uzmanlar ‘ikinci dalga’ tehlikesine karşı uyarılar yaparken, Başkent’te bir süredir artan vaka sayıları dikkat çekiyor. Ay başında güncellenen ‘Hayata Eve Sığar’ uygulaması, Ankara’nın neredeyse tüm ilçelerinde kırmızıyla gösterilen yüksek riskli bölgelerin arttığına işaret ediyor. .Özellikle nüfusun yoğun olduğu merkez ilçelerde normalleşme sürecinin başladığı günden bu yana yüksek riskli bölgelerin yayılarak çoğalmış olduğu gözleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaların ardından en çok vaka artışının görüldüğü illerden biri olan Ankara’da son durum şöyle: