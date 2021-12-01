İşte Apple'ın hiçbir zaman satıldığını görmediğiniz "şeffaf" ürünleri!

Apple, her marka gibi bir değil, birden fazla ürün üzerinde çalışmalar yapıyor. Şirket, bir ürünü tanıtmadan önce belki de yüzlerce prototip model de üretiyor. Büyük emek gerektiren bir sürecin sonunda nihai ürün piyasaya sürülüyor. Prototip modelleri görme şansımız ise genellikle olmuyor. Fakat Apple cihaz koleksiyoncusu olan Giulio Zompetti, şirketin bugüne dek hiç satışa sunulmayan iki ürününü görüntülediğini iddia etti. Bu ürünler; şeffaf AirPods ve 29W güç adaptörü.

İŞTE "ŞEFFAF" AIRPODS

Görüntülerde yer alan ve Apple tarafından tasarlandığı aktarılan şeffaf AirPods, birinci nesil veya ikinci nesil AirPods gibi görünüyor. Kablosuz kulaklığın gövdesi ve kulaklığın dış tarafının çevresi şeffaf plastik ile kaplı. İç tarafta ise piyasadaki AirPods'lardan tanıdığımız beyaz plastik var.

Bu tasarım bize şeffaf bir tasarımı benimseyen Nothing'in Ear (1) kulaklıklarını hatırlatıyor.

İÇİNDEKİLER GÖRÜNÜYOR

Şeffaf bir kasaya sahip Apple 29W şarj cihazının prototipi de görüntülendi.

29W Apple Charger prototype. pic.twitter.com/h2ZoHCMw0F — Giulio Zompetti (@1nsane_dev) November 23, 2021

Bu prototip ise yine kasasının dışında donanım bileşenlerini gösteren, şeffaf tasarımı ile ön plana çıkıyor.

