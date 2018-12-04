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İşte Apple Music'te bu yıl en çok dinlenen şarkılar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.12.2018 13:42 | Son Güncelleme

Apple Music editörleri, 2018'in en iyilerini temsil eden sanatçıları seçtiler. İşte o sanatçılar...

İşte Apple Music'te bu yıl en çok dinlenen şarkılar!

Türkiye’den En İyi 5 Şarkı

Gazapizm - Heyecanı Yok

Aleyna Tilki - Yalnız Çiçek (feat. Emrah Karaduman)

Ezhel - Geceler

Merve Özbey - Vuracak

Mabel Matiz - Öyle Kolay Olsa

Türkiye’den En İyi 5 Albüm

Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları Vol.1

Ezhel - Müptezhel

Manuş Baba - Dönersen Islık Çal

Ediz - Ân

Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları Vol.2

Dünyadan Yılın En İyileri

Yılın Sanatçısı: Drake

Yılın Çıkış Yapan Sanatçısı: Juice WRLD

Yılın Şarkısı: I Like It - Cardi B featuring Bad Bunny & J. Balvin

Yılın Albümü: Golden Hour - Kacey Musgraves (DHA)

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Apple 2018’in en iyilerini açıkladıApple 2018’in en iyilerini açıkladı
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Anahtar Kelimeler:
apple music Şarkı Müzik

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