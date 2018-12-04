İşte Apple Music'te bu yıl en çok dinlenen şarkılar!

Türkiye’den En İyi 5 Şarkı
Gazapizm - Heyecanı Yok
Aleyna Tilki - Yalnız Çiçek (feat. Emrah Karaduman)
Ezhel - Geceler
Merve Özbey - Vuracak
Mabel Matiz - Öyle Kolay Olsa
Türkiye’den En İyi 5 Albüm
Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları Vol.1
Ezhel - Müptezhel
Manuş Baba - Dönersen Islık Çal
Ediz - Ân
Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları Vol.2
Dünyadan Yılın En İyileri
Yılın Sanatçısı: Drake
Yılın Çıkış Yapan Sanatçısı: Juice WRLD
Yılın Şarkısı: I Like It - Cardi B featuring Bad Bunny & J. Balvin
Yılın Albümü: Golden Hour - Kacey Musgraves (DHA)
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