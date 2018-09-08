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İşte Apple Watch Series 4 ekran çözünürlüğü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

Apple’ın yeni iPhone etkinliğinde tanıtacağı Apple Watch Series 4’ün özellikleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Apple Watch Series 4’ün şimdi de ekran çözünürlüğü sızdı.

İşte Apple Watch Series 4 ekran çözünürlüğü!

12 Eylül’deki Gather round etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtacak olan Apple, etkinlik günü yaklaştıkça sızıntılara engel olamamaya başladı. Etkinliği duyurulduğu daha ilk gün iPhone Xs ve Apple Watch Series 4’ün tüm tasarımının sızmasını engelleyemeyen Apple, bugün de cihazlarının teknik özellikleri hakkında sızıntıların internete servis edilmesi ile şok yaşıyor.

Söylentilere göre; akıllı saat piyasasını domine eden Apple Watch, yeni modeli Series 4 ile daha fazla kullanım alanı sunacak. 384 x 480 piksel çözünürlüğe sahip olacak olan Series 4, serinin diğer modelleri gibi aynı tasarıma sahip olacak.

Apple Watch Series 3 ve diğer tüm modellerin ekran çözünürlüklerinin 312×390 olduğunu düşünürsek, Apple yeni model ile oldukça geniş bir kullanım alanı sunacak gibi görünüyor. Yuvarlak tasarımlı Apple Watch bekleyenlerin hayalleri bu yıl da suya düşecek. Ancak Series 4, sahip olacağı özellikler ile Series 3’ten bile daha iyi olacak.

Apple Watch Series 2 kullanıcısı olarak Series 3’e geçmek için hiç bir gerekçe bulamamıştım. Ancak Series 4 kuralları yeniden yazacak gibi görünüyor. Bakalım Series 4 devrimsel bir özellik ile gelecek mi?

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Apple Watch Series 4 Apple Watch

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