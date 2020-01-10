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  4. İşte Aralık'ta Playstation Store'da en çok satan oyunlar

İşte Aralık'ta Playstation Store'da en çok satan oyunlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.01.2020 09:22 | Son Güncelleme

Sony, her ay olduğu gibi bu ayda da bir önceki aya ait istatistiklerini açıkladı. PlayStation 4 için geliştirilen ve PS Store’da en çok satan oyunlar Aralık ayında büyük farklık gösterdi. Ancak listenin ilk sırasındaki oyun yine değişmeyerek büyük bir şaşkınlık yarattı.

İşte Aralık'ta Playstation Store'da en çok satan oyunlar

2013 yılında PS3 ve Xbox 360 için geliştirilen daha sonra mevcut nesile ve PC’ye gelen Rockstar Games’in oyunu Grand Theft Auto V, yine PS Store’da en çok satan oyun olma unvanını elinde bulundurdu.

Listenin ikinci sırasında FIFA 20, üçüncü sırasında Call of Duty: Modern Warfare, dördüncü sırasında yeni sezona geçtiğimiz aylarda start veren Tekken 7 ve beşinci sırada ise EA’in kötü şöhretinden kurtulmasını sağlayan Star Wars Jedi: Fallen Order
yer aldı.

Star Wars Jedi: Fallen Order’ın gazı ile Star Wars Battlefront II’nin de satışları arttı ve listenin altıncı sırasında yer aldı. Listede Kojima’nın yeni oyunu Death Stranding’in yer almaması oldukça şaşırtıcı oldu diyebiliriz. Death Stranding’in bu listede yer almamasının sebebinin Collector Edition ve kutulu sürümlerinin dijitale göre daha fazla satması olduğunu düşünüyoruz.
Son olarak Netflix’in The Witcher dizisi ile The Witcher 3 Wild Hunt oyununun yeniden hortladığını ve listenin 11. sırasındaki yerini aldığını belirtelim.

PLAYSTATION STORE ÜZERİNDE EN SON SATAN OYUNLAR(ARALIK 2019)

1.Grand Theft Auto V
2.EA Sports FIFA 20
3.Call of Duty: Modern Warfare
4.Tekken 7
5.Star Wars Jedi: Fallen Order
6.Star Wars Battlefront II
7.Minecraft: PlayStation 4 Edition
8.Rocket League
9.Need for Speed Heat
10.EA Sports UFC 3
11.The Witcher 3 Wild Hunt
12.Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
13.Red Dead Redemption 2
14.The Forest
15.The Sims 4
16.Resident Evil 2 Remake
17.NBA 2K20
18.Marvel’s Spider-Man
19.GT Sport
20.Need for Speed

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