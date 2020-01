İşte Aralık'ta Playstation Store'da en çok satan oyunlar

2013 yılında PS3 ve Xbox 360 için geliştirilen daha sonra mevcut nesile ve PC’ye gelen Rockstar Games’in oyunu Grand Theft Auto V, yine PS Store’da en çok satan oyun olma unvanını elinde bulundurdu.

Listenin ikinci sırasında FIFA 20, üçüncü sırasında Call of Duty: Modern Warfare, dördüncü sırasında yeni sezona geçtiğimiz aylarda start veren Tekken 7 ve beşinci sırada ise EA’in kötü şöhretinden kurtulmasını sağlayan Star Wars Jedi: Fallen Order

yer aldı.

Star Wars Jedi: Fallen Order’ın gazı ile Star Wars Battlefront II’nin de satışları arttı ve listenin altıncı sırasında yer aldı. Listede Kojima’nın yeni oyunu Death Stranding’in yer almaması oldukça şaşırtıcı oldu diyebiliriz. Death Stranding’in bu listede yer almamasının sebebinin Collector Edition ve kutulu sürümlerinin dijitale göre daha fazla satması olduğunu düşünüyoruz.

Son olarak Netflix’in The Witcher dizisi ile The Witcher 3 Wild Hunt oyununun yeniden hortladığını ve listenin 11. sırasındaki yerini aldığını belirtelim.

PLAYSTATION STORE ÜZERİNDE EN SON SATAN OYUNLAR(ARALIK 2019)



1.Grand Theft Auto V

2.EA Sports FIFA 20

3.Call of Duty: Modern Warfare

4.Tekken 7

5.Star Wars Jedi: Fallen Order

6.Star Wars Battlefront II

7.Minecraft: PlayStation 4 Edition

8.Rocket League

9.Need for Speed Heat

10.EA Sports UFC 3

11.The Witcher 3 Wild Hunt

12.Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

13.Red Dead Redemption 2

14.The Forest

15.The Sims 4

16.Resident Evil 2 Remake

17.NBA 2K20

18.Marvel’s Spider-Man

19.GT Sport

20.Need for Speed

Oppo A9 2020 kamera performansına örnek fotoğraflarla bakıyoruz