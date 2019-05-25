MAGAZİN

İşte Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, sinemada down sendromlu bir genci canlandıracak.

Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli sezon finalinin ardından bu kez beyazperde için kamera karşısına geçecek.

Aras Bulut İynemli'nin yeni rolü belli oldu

İynemli, çekimleri bu yaz başlayacak ve Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturacağı filmde başrolü üstlenecek.
O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği film, yabancı bir yapımdan Türkçe'ye uyarlanacak.
Filmde İynemli'ye eşlik edecek rol arkadaşları ise henüz belli olmadı.
Ünlü oyuncu 2013 yılında vizyona giren Tamam mıyız? filminde ise 17 yaşındaki engelli İhsan karakterine hayat vermişti.
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