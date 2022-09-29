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İşte Ardahan depreminin yer altındaki ürküten sesi!

29.09.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'ın Göle ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin yer altındaki sesi, Sinop İl Özel İdaresi'nde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

Göle’de 27 Eylül'de akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde, ilçe merkezi ve bazı köylerdeki evlerde çatlaklar oluştu, bir köyün minaresi yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremin ses kaydı ortaya çıktı. Sinop İl Özel İdaresi'nde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu depremin, yer altındaki sesini kayıt altına aldı.

İnsan kulağının 20 Hz'den küçük frekansları işitemeyeceğini söyleyen Dr. Livaoğlu, "Deprem sinyaline ait frekanslarda genelde 20 Hz'den azdır. Bunu işitilebilir hale getirmek için sismometrelerin kaydettiği deprem sinyalinin örnekleme periyoduna bağlı olarak band hızı artırılarak sismogram (deprem kaydı) sıkıştırılır ve böylece frekans içeriği insan kulağının duyulabileceği eşiklere yükseltilir. Bu depremde sığ ve yakın alanda bulunan bir istasyon kaydını kullandık" dedi. (DHA)


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deprem Ardahan
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