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İşte Arnavutköy'de meydana gelen feci kazanın görüntüleri! Dehşet anları saniye saniye kamerada

30.06.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak karşı yöne geçen yolcu otobüsü, 4 araca daha çarptı. Dün meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Feci kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ise ortaya çıktı. İşte saniye saniye dehşet anları...

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. 7 yolcuyla Fethiye- İstanbul arası sefer yapan M.G. idaresindeki yolcu otobüsü, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gittiği sırada kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden M.G. ters istikamete geçti. Otobüs burada da 4 araca çarparak durabildi. Kaza sebebiyle 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Otobüs şoförü M.G., "Işık sarıya dönünce önümdeki araç durdu. Önümdeki araç durunca frene asıldım ama durmadı araç benim kontrolümden çıktı. Böylelikle de vurdum. Bir anda durunca vurdum. İstanbul Otogarı'na gidiyordum. 7 yolcu vardı kimsede bir şey yok" dedi.

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ARNAVUTKÖY'DE YOLCU OTOBÜSÜNÜN ARAÇLARA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

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Yaşanan kaza anı ise, Işık yandığı sırada bekleyen aracın, araç içi kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, sürücünün beklediği sırada otobüsün araca çarptığı, otobüsün karşı yöne geçerek başka araçlara çarptığı görülüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy kaza

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