İşte asgari ücret ile alınabilecek telefonlar!

Asgari ücret mesaisi sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son kez toplanmasıyla 2021 asgari ücreti belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre asgari ücret 2021'de net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Açıklama ile birlikte akıllarda şöyle bir soru canlandı; 2021 asgari ücreti ile alınabilecek telefonlar hangileri? Eğer siz de böyle bir sorunun cevabını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Sizler için hazırladığımız asgari ücret ile alınabilecek telefonlar listesine geçmeden önce, telefonların fiyatlarının online satış kanallarından derlendiğini, daha sonra fiyatlarda değişiklik olabileceğini belirtelim.
Samsung Galaxy M31 Exynos 9611 işlemcisi ile listenin en tepesinde yer alıyor. Asgari ücreti geçmeyen bir fiyatı bulunan Galaxy M31, 6.4 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekrana sahip. Telefonun arkasında 64 MP (f/1.8 ana kamera) + 8 MP (f/2.2 ultra geniş açılı) + 5 MP (f/2.4 makro kamera) + 5 MP (f/2.2 derinlik sensörü) olarak sıralanan 4 arka kamera bulunuyor. Son olarak telefonun 15W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh değerinde bir batarya ile geldiğini belirtelim. Samsung Galaxy M31'in online satış kanallardaki fiyatı ise 2.790-2.800 seviyesinde.
Redmi Note 9 modelinde 6.53 inç büyüklüğünde nokta çentikli ekran, 12nm üretim sürecine sahip Helio G85 yonga seti, 48MP ana kamera ve 18W hızlı şarj destekli 5.020mAh değerinde batarya gibi detaylar yer alıyor. Telefonun online satış kanallarındaki fiyatı 2.600-2800 civarı.
Oppo A73 Snapdragon 662 işlemcisine sahip. 6,44 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile gelen telefon, çentikli bir tasarımı benimsiyor. Telefonun çentiğinde ise çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Arka tarafta ise dörtlü bir kamera kurulumu görüyoruz. Bu kameralar, 16 MP (f/2.2 ana) kamera + 8 MP (f/2.2 ultra geniş açılı) kamera + 2 MP mono + 2 MP mono lens olarak görev yapıyor. Telefonun fiyatı 2.750 TL ila 2.600 TL arasında değişiyor.
Xiaomi Redmi Note 9S, Redmi Note 9 modelinin bir üst sürümü olarak karşımıza çıkıyor. İki telefon arasında işlemci, ekran ve kamera farkı bulunuyor. Zira Redmi Note 9S'te Snapdragon 720G işlemcisi, 6.67 inç ekran yer alıyor. Telefonun ön kamerası 16 MP çözünürlüğündeyken, arka kameraları da 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP olarak sıralanıyor. Redmi Note 9S fiyatı online satış kanallarında 2.550 TL-2.800 TL civarında bir etiket ile görüntüleniyor.
Realme 6i, 6,5 inçlik HD+ bir IPS LCD ekran ile geliyor. Telefon gücünü ise MediaTek Helio G80 işlemciden alıyor. Dörtlü kamera dizilimi Realme 6i'nin arkasında konumlanıyor. Bu kameralar, 48 MP f/1.8 ana kamera + 8 MP (f/2.3 ultra geniş açılı) kamera + 2 MP (f/2.4 makro) kamera ve 2 MP (f/2.4 monokrom) kamera olarak görev yapıyorlar. Realme 6i, 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bataryaya sahip. Realme 6i fiyatı 2.350 TL-2.600 TL arasında.
Samsung Galaxy M21 6.4 inç büyüklüğünde Super AMOLED teknolojsine sahip Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. Damla çentikli bu ekranda 20 MP çözünürlüğünde bir ön kamera mevcut. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunan telefon Exynos 9611 işlemcisine sahip. Telefonun arka kameraları ise 48 MP + ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 5 Megapiksel derinlik sensörü olarak sıralanıyor. Galaxy M21'in 6.000 mAh değerinde 15W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryayla geldiğini belirtelim. Telefonun fiyatı ise online satış kanallarında 2.380-2500 TL civarlarında.
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