İşte asgari ücret ile alınabilecek telefonlar!

Asgari ücret mesaisi sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son kez toplanmasıyla 2021 asgari ücreti belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre asgari ücret 2021'de net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Açıklama ile birlikte akıllarda şöyle bir soru canlandı; 2021 asgari ücreti ile alınabilecek telefonlar hangileri? Eğer siz de böyle bir sorunun cevabını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Sizler için hazırladığımız asgari ücret ile alınabilecek telefonlar listesine geçmeden önce, telefonların fiyatlarının online satış kanallarından derlendiğini, daha sonra fiyatlarda değişiklik olabileceğini belirtelim.

İŞTE ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M31 Exynos 9611 işlemcisi ile listenin en tepesinde yer alıyor. Asgari ücreti geçmeyen bir fiyatı bulunan Galaxy M31, 6.4 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekrana sahip. Telefonun arkasında 64 MP (f/1.8 ana kamera) + 8 MP (f/2.2 ultra geniş açılı) + 5 MP (f/2.4 makro kamera) + 5 MP (f/2.2 derinlik sensörü) olarak sıralanan 4 arka kamera bulunuyor. Son olarak telefonun 15W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh değerinde bir batarya ile geldiğini belirtelim. Samsung Galaxy M31'in online satış kanallardaki fiyatı ise 2.790-2.800 seviyesinde.