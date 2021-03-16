İşte askerlik sevk tarihleri 2021 | Er ve erbaş celp tarihleri belli oldu

Askerlikte tecilini bozdurmayı düşünenler yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tarihlerini öğrenip araştırmaya koyuldu. 2021 Mayıs sınıflandırma döneminde askere gitmek isteyen asker adayları için gereken süreç ise tamamlandı. İşte 2021 askerlik sevk tarihleri ve er ile erbaş celp tarihleri...

2021 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Mayıs döneminde olacak askerlik dönemi için, 28 Şubat 2021 (28 Şubat dahil olarak) tarihine kadar erken sevk isteğinde bulunan, yoklamasını yaptıran ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıran kişilerden celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile birlikte dövizle veya bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır. Bu süreçte yoklaması alınan asker adaylarının seçim ve sınıflandırma sonuçları ise 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere ilan edilecektir. Sınıflandırılan yükümlüler bir daha yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Astsubay veya yedek subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde eğitim merkezi ve sınıf okulundaki eğitimin üçte birine katılmamış olanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.