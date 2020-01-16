HABER
  4. İşte Aslan Park'ın yeni yavruları! Yarı yıl tatilinde ziyaretçilerle buluşacak

İşte Aslan Park'ın yeni yavruları! Yarı yıl tatilinde ziyaretçilerle buluşacak

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2020 14:19 | Son Güncelleme

Aslan Park'ta sömestir tatilinde çocuklar hayvanat bahçesinin yeni aile üyeleriyle tanışacak. Dünyaya gelen 3 Bengal Kaplanı ve 4 Afrika Aslan yavrusunun ilk kez ziyaretçilerle buluşacağı yarı yıl tatilinde, cesur ziyaretçilerin Aslan Park'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Parkta aslan, kaplan, beyaz aslan, Sibirya kaplanı, kara panter, karakulak, leopar, vaşak ve puma olmak üzere 9 türde toplam 21 yetişkin büyük kedi bulunuyor.

Aslan Park ailesine 3,5 ay önce 3 Bengal kaplanı ile 4 Afrika aslan yavrusu katıldı. Kendilerine ayrılan bölümde yaşamlarını sürdüren 7 yavru sevimlilikleriyle dikkati çekiyor.

Doğduklarından itibaren iki ay anne sütü ile beslenen yavrular, şimdi ise uzman bakıcılar ve veterinerler tarafından et ve sütle besleniyor.

Ortalama ağırlıkları 7-8 kiloya ulaşan yavrular günde birer kilogram et, ikişer litre süt tüketiyor.

Viaport Kurumsal İletişim Sorumlusu Emin Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3,5 ay önce dünyaya gelen 7 yavrunun Aslan Park'ta yarın ziyaretçilerle buluşacağını söyledi.

Yavruların sağlık durumlarının iyi olduğunu, veterinerler tarafından rutin kontrollerinin gerçekleştirildiğini anlatan Genç, "Yavrular, süt ve etle besleniyorlar. Ağırlıkları gayet iyi. Dünya aslan popülasyonuna verdiğimiz katkı dolayısıyla mutluyuz. Çünkü Aslan Park açılalı bir yılı az bir süre geçti. Ona rağmen 12 yavru elde ettik. Buradaki hayvanların hepsi dünyada nesli tükenme tehlikesi olan hayvanlar. O yüzden bu sayıyı çok önemsiyoruz ve sayının gittikçe artmasını arzuluyoruz." diye konuştu.

Yarın sömestir tatilinin başlayacağını dile getiren Genç, "Çocuklar şimdiden aslanları görmek için gelmeye başladı. Çocuklar burada, bu hayvan türlerini tanıyor, öğreniyor hem de yakın ilişki kurma şansını elde edebiliyorlar. Çocuklar için gayet eğlenceli bir yer." ifadelerini kullandı.

Genç, yarıyıl tatilinde çocuklara bir de sürpriz hazırladıklarını belirterek, bilet fiyatlarının çocuklarda 59 liradan 39 liraya, yetişkinlerde ise 69 liradan 49 liraya indirildiğini sözlerine ekledi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
Batı Karadeniz'in Efes'i şaha kalkıyorBatı Karadeniz'in Efes'i şaha kalkıyor
Plastik kirliliği 'yarım milyon keşiş yengecini öldürdü'Plastik kirliliği 'yarım milyon keşiş yengecini öldürdü'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aslanpark Tuzla Marina Sömestir yarıyıl tatili

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarıyıl tatilinde Kartalkaya kayak tutkunlarını bekliyor! Piknik yapmak isteyenlerse...

İster piknik yapın, isterseniz kayak! İşte tatil gözde noktası

İşte Batı Karadeniz'in Efes'i Prusias ad Hypium Antik Kenti

Batı Karadeniz'in Efes'i şaha kalkıyor

Dikkat! Bunu yapan gençleşiyor!

Dikkat! Bunu yapan gençleşiyor!

94 yaşındaki büyükannesinin paralarıyla... Annesi bile dehşete düştü!

Şeytanın aklına gelmez! 94 yaşındaki büyükannesini...

İstabul'un 'arka bahçesi' tatilcileri bekliyor

İstabul'un 'arka bahçesi' tatilcileri bekliyor

Türkiye'nin beyaz cennetleri! Yarı yıl tatilinde bu listeye bakmadan yola çıkmayın

En güzel yarı yıl tatili rotaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.