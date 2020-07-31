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  4. İşte Ayasofya'nın yeraltı yapıları! İlk kez 3 boyutlu olarak görüntülendi

İşte Ayasofya'nın yeraltı yapıları! İlk kez 3 boyutlu olarak görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2020 16:11 | Son Güncelleme

1483 yıllık Ayasofya ve çevresindeki yeraltı menfezleri, yapıları ve kuyularının ilk kez üç boyutlu taraması yapıldı. Bu çalışmayla, Ayasofya'nın daha önce keşfedilmemiş yeraltı yapılarında hava sirkülasyonunu engelleyen moloz ve çamur birikintisinin giderilmesi hedefleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Ayasofya Müzesi Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü "Ayasofya Yeraltı Yapılarının Üç Boyutlu Görüntülenmesi ve Belgelenmesi Projesi" ile toplam uzunluğu yaklaşık 900 metreyi bulan Ayasofya ve çevresindeki yeraltı menfezleri ve yapılarının üç boyutlu taraması yapıldı.

Yeraltı mekânlarının üç boyutlu taraması, genişliğin elverdiği mekânlarda Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki öğretim üyelerinin 3D yersel lazer tarama cihazı kullanımıyla ve yüksekliği 60 cm altında kalan tünellerde ise daha küçük boyutlu bir tarama cihazıyla harita firmasının mühendis ekibi tarafından gerçekleştirildi.

HAVA SİRKÜLASYONU SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR

Saha çalışması ise 29 Haziran-16 Temmuz 2020 tarihleri arasında sürdü. Proje, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Fırat Diker öncülüğünde Doç. Dr. Mine Esmer, Dr. Öğr. Üyesi Alidost Ertuğrul ve İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Öğr. Gör. Arkeolog Ali Hakan Eğilmez yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Proje sayesinde Ayasofya’nın daha önce keşfedilmemiş yeraltı yapılarında, hava sirkülasyonunu engelleyen moloz ve çamur birikintisinin giderilmesi hedefleniyor.

Ayasofya’nın yeraltı yapıları üç boyutlu olarak ilk defa görüntülendi

Ayasofya’nın yeraltı yapıları üç boyutlu olarak ilk defa görüntülendi

Ayasofya’nın yeraltı yapıları üç boyutlu olarak ilk defa görüntülendi

Ayasofya’nın yeraltı yapıları üç boyutlu olarak ilk defa görüntülendi

Ayasofya’nın yeraltı yapıları üç boyutlu olarak ilk defa görüntülendi

Ayasofya’nın yeraltı yapıları üç boyutlu olarak ilk defa görüntülendi

Ayasofya’nın yeraltı yapıları üç boyutlu olarak ilk defa görüntülendi

Ayasofya’nın yeraltı yapıları üç boyutlu olarak ilk defa görüntülendi

Ayasofya’nın yeraltı yapıları üç boyutlu olarak ilk defa görüntülendi

Ayasofya’nın yeraltı yapıları üç boyutlu olarak ilk defa görüntülendi

Ayasofya’nın yeraltı yapıları üç boyutlu olarak ilk defa görüntülendi
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