HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İşte beden dili hareketleri anlamları! Hareketleriniz duygularınızın mesajı olabilir

İşte beden dili hareketleri anlamları! Hareketleriniz duygularınızın mesajı olabilir

14.01.2021 15:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişimde kelimeler kadar beden dili de önem taşır. Bazen kendimizi göstermeye çalıştığımızdan daha farklı hissettiğimiz anlarda iletişim halinde olduğumuz kişiler için en büyük ipucu beden dilidir. Beden dilinde her hareketin bir anlamı vardır ve bu anlamlar karşımızdakiler için mesaj oluşturur. Bir kişinin öfkeli, kızgın ya da sevgi dolu olduğunu anlamanızı sağlayacak beden dili hareketlerinin anlamları sosyal yaşamda olduğu kadar iş hayatında oldukça önem taşır.

Gülen yüzünüzle ve kucaklayıcı beden dili hareketlerinizle sevginizi paylaşmaya açık olduğunuzu anlatabileceğiniz gibi korkularınızı da gün yüzüne çıkarabilirsiniz. Ya da göz bebeklerinin büyüdüğü, hızlı nefes alıp vermeye başlandığı anda kişinin korktuğu mesajını alabilir, yüz kasları aşağı doğru sarkan bir kişinin üzüldüğünü anlayabilirsiniz. Farkında olmadan yaptığınız beden dili hareketlerinizin iş hayatına yansımaları nasıl olur dersiniz? Karşınızdaki kişiye gergin olduğunuzu saklamak için nelere dikkat etmeniz gerekir veya güven duygusu uyandırmak için nasıl hareket etmeniz gerekir hiç düşündünüz mü? İşte Liderlik Koçu Vedat Erol'un anlattığı beden hareketlerinin çözümlemeleri ile bu soruların yanıtları...

TOPLANTIDA HANGİ BEDEN DİLİ HAREKETLERİ GERGİNLİK GÖSTERGESİDİR?

Şüphesiz ki iş hayatında kişilerin güçlü görünmesi gerekir. Ancak fark etmeden yapılan beden dili hareketlerinin anlamları bu duruşun bozulmasına neden olabilir. Herkesin bildiği gibi gerginlik özgüven eksikliğinden kaynaklanır. Arka tarafta korkunun tetiklenmesinden kaynaklanır. Bu da bedene yansımaya başlar. Bedene yansıdığında, karşıdaki insanın kaygı duyduğunu gösteren işaretler vardır.

Dudakları ısırmak, dudaklarla ve ağızla oynama gerginliğin ilk işaretlerini verir. Eller birbiriyle çok temas eder, endişeleri tetiklenmiş olan kişinin elleriyle çok oynadığını gözlemlersiniz. Toplantılarda ve iş dünyasında el masa üzerindeyse, bir şekilde tempo tutmak ya da elde bir kalem olup sürekli açıp kapamak gerginliğin göstergeleridir.

Ayağın sürekli sallanması ve yere vurulması da gerginlik göstergelerinden biridir.

Gergin insanlarda çok sık gözlem yapılanlardan bir tanesi de, oturulan yerde sürekli omuzların ve kolun hareket ettirilmesi ve bir noktaya bakıp o noktada durmak yerine, çok fazla çevreye bakınıp kafasını sürekli hareket ettirmesidir. Aslında bunlar kişinin o anda gergin olduğunun ve kendisini rahatlatmaya çalıştığının işaretleridir.

Karşı tarafa gergin olmadığını düşündürtmek için abartılı hareketler yapanlar vardır. Bunların da aslında çok gergin olduğu anlaşılabilir. Bacak bacak üstüne abartılı bir şekilde atmak, gergin olmadığını karşı tarafa ispat etmeye çalışma eğilimi o kişinin çok gergin olduğunu sizlere gösterecektir.

GÜVEN VERMEK İÇİN BEDEN DİLİ KULLANILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Bir bebek doğduğunda, gözünü açıp çevresine bakmaya başladığında, çevresinde sevgiyle gülümseyen ona yardım etmeye hazır anne ve babasının yüzünü görür. Daha sonra sevdiği diğer insanların yüzünü görür, onların beden dili hareketlerini izler ve beyindeki ağlar bu şekilde oluşmaya başlar.

Dolayısıyla yetişkin olduğumuzda, çevremizde yardım eden ve destek veren aile tutumunda olan kişilerin o davranışları bizde güven uyandırır.

Bu davranışlardan ilki, öncelikle sevgiyle gülümsemenin yüze yansımasıdır. Beklenti içerisinde olmadan, koşulsuz sevginin karşı tarafa yansıması büyük önem taşır. Bu sevgi içinizden gelen gülümsemeyle yüze yansıyorsa, karşı taraftan hemen okunur ve güven yaratır.

Güven veren en önemli konulardan bir tanesi de sestir ve sesin içerisindeki sevgi tınılarıdır. Siz güven vermeye çalıştığınız insana yönelik olarak bir sevgi duymuyorsanız, o zaman bu sevgi sese yansımaz, sadece bilgi mesajları içerir. Bilgi de, karşıdaki insana güven vermek için yeterli olmaz.

Sevgi, yüze ve sese yansımanın dışında bedene de yansır. Kucaklama hareketi, bir şey verme hareketi karşı tarafta güven oluşturan hareketlerdir.

HANGİ BEDEN HAREKETLERİ KORKUNUN GÖSTERGESİDİR?

Korku, en temel ve doğuştan gelen duygulardan bir tanesidir. Korku anında en kolay gözlemlenebilecek beden işareti, gözün açılması ve göz bebeklerinin büyümesidir. Bunlar korkunun ilk işaretleridir.

Göz bebeklerinin büyümesi, korktuğunuz anda gördüğünüzü, daha iyi görebilme ihtiyacındandır. Bu bilinçli bir hareket değildir. Beyindeki amigdala tarafından yönetilir.

Gözün yanı sıra ağız açılır. Ağzın açılması ve hızlı nefes alınmaya başlanması, o anda kaçmak ve gereken oksijeni almak için vücudun yaptığı bir hazırlıktır. Yüze baktığımızda korkuyu bu şekilde anlayabiliriz.

HANGİ BEDEN HAREKETLERİ ÖFKENİN GÖSTERGESİDİR?

Korkuyu takiben, amigdala aracılığıyla savaşma dürtüsü insana empoze edildiğinde, bilinçli bir seçim olmaksızın bir anda savaş haline geçebiliriz. Bu savaş haline öfke demekteyiz.

Öfke ile bir anda hızlı nefes alıp verildiği, gergin hale gelindiği, yumrukların sıkıldığı, sesin yükseltildiği ve bağırıldığı bir hale geliriz. Bu hal bir savaş halidir.

Dolayısıyla da öfke ses tonunun yüksekliğinden, bedenin sert hareketlerinden, yumrukların sıkılmasından ve karşı tarafa korku salabilmek için bedenin hızlı hareket etmesinden rahatlıkla anlaşılabilir.

HANGİ BEDEN HAREKETLERİ ÜZÜNTÜNÜN GÖSTERGESİDİR?

Üzüntü, ihtiyaçlarımızı giderebilmek için sahip olmamız gereken şeyleri kaybettiğimiz anda, kayıptan kaynaklanan bir duygu halidir.

Kaybedildiği andan itibaren suratın asılması, yüz kaslarında aşağıya doğru sarkış, dudaklarda bükülme ve kaybın verdiği acıyla ağlamaya yönelik ifadeler, gözlerdeki hafif sulanma üzüntünün ilk işaretleridir.

Üzüntü, bir şeyi kaybettiğimiz ya da kaybetme tehdidinin olduğu noktalarda yüzümüze ve bedenimize yansımaya başlar.

HANGİ BEDEN DİLİ HAREKETLERİ SEVGİNİN GÖSTERGESİDİR?

Sevginin göstergesi, anne ve babaların çocuklarına yaklaştıkları anda gösterdikleri bütün ifadelerdir.

Ses tonundaki yumuşaklık, yüzdeki sevgi gülümsemesi, sese yansıyan o tınının ve gülümsemenin birleşmesiyle beraber, karşı tarafa; ""Senin değerlerine sevgi duyuyorum, koşulsuz şartsız sana yardımcı olmak için yanındayım."" mesajlarını veren yüz ifadeleridir.

Sevgi gülümsemesi, gözün kenarındaki kısımların iyice kırışması ile karşı tarafa yansıtılır. Yüzdeki sevgi gülümsemesi bu şekilde karşıya yansır. Yapılmış araştırmalara göre, sevgi gülümsemesine sahip insanların işlerinde daha hızlı yükselebildiği, daha çok başarılı olduğu ve diğer insanlar tarafından fazla desteklendiği ile ilişkili çok sayıda ipucu vermektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savunduSalça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu
Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarasıHalkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Böyle basıldılar! Evi, pavyona dönüştürmüşler

Böyle basıldılar! Evi, pavyona dönüştürmüşler

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Kendisine ‘sihirli mantar’ enjekte eden adamın kanında mantar büyüdü

Kendisini tedavi etmeye kalkan adam canını zor kurtardı

Esenler'de şoke eden anlar! Lüks aracı vatandaşların gözü önünde soydular

Bu kadarına da pes! Herkesin gözü önünde yaptılar

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Kayseri'de kuvvetli rüzgar ağaçları söktü, çatıları uçurdu

Korkutan anlar! Ağaç söküldü, çatılar uçtu

Minimal dövme nasıl yapılır? Hangi bölgelere yaptırılır?

En çok o bölgelere yaptırılıyor ama...

Denizli'de meydana gelen depremde hayvanların yaşadığı panik kamerada

Korkutan deprem! Bir anda fırladılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.