İşte Belize'nin yetişkinlere özel adası!

Gidenlerin kendilerine özel bir adada dilediklerince tatil yapması için ise aranan tek bir kriter var. O da adaya gelecek ziyaretçilerin 21 yaşın üzerinde olması. İşte başkaları tarafından rahatsız edilmeden istediğiniz her şeyi yapabilme özgürlüğüne sahip olduğunu o ada...

Turistler dünyanın en lüks otellerinden birinde konaklıyor

Belize'deki bu ada, dünyanın en lüks otellerinden birine sahip. Adada konaklamanın haftalık maliyeti kişi başı 6 bin doları aşıyor.

Tatil için başvuru yaptıktan sonra sıranın size gelmesini beklemeniz gerekiyor. Çünkü adaya her hafta sadece 48 ziyaretçi kabul ediliyor.

Sadece yetişkinlerin girebildiği adada sınırsız özgürlükler lüksle birleşiyor. Adada dileyenler kıyafet giymeden bile gezebiliyor.

Adaya gelmek isteyenlerde aranan en önemli şartlardan biri de 21 yaşından büyük olmak.

Otelde konaklayacağınız odalar ev tipi ve birbirinden epey uzakta. Ayrıca adaya gelenler, dalış, yüzme, sörf gibi etkinliklere de katılabiliyor.