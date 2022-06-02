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  4. İşte Benim Stilim'e katılan Aylin Ençok mini elbiseli pozunu paylaştı! "Vücudun çok iyi"

İşte Benim Stilim'e katılan Aylin Ençok mini elbiseli pozunu paylaştı! "Vücudun çok iyi"

02.06.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aylin Ençok, ikiz kardeşi Selin Ençok ile katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasının 7. sezonuyla adını duyurdu. Şimdilerde Instagram fenomenlerini aratmayan pozlar paylaşan Ençok, mini elbiseli pozuyla Instagram'ı salladı.

İşte Benim Stilim'e katılan Aylin Ençok mini elbiseli pozunu paylaştı! "Vücudun çok iyi"

İşte Benim stilim adlı moda yarışmasının 7. sezonuna katılan ve gerek kombinleri gerek iletişimiyle dikkat çeken isimlerden biri olan Aylin Ençok, son zamanlarda cesur Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

MİNİ ELBİSELİ POZUNU PAYLAŞTI

Paylaşımlarıyla adeta Instagram fenomeni haline gelen Aylin Ençok, bu defa mini elbiseli pozunu paylaştı.

İşte Benim Stilim'e katılan Aylin Ençok mini elbiseli pozunu paylaştı!

Fenomen bu pozuyla kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

İşte Benim Stilim'e katılan Aylin Ençok mini elbiseli pozunu paylaştı!

O poza takipçileri, "Melek misin prenses misin?", "Vücudun çok iyi" gibi yorumlar yaptı.

İşte Benim Stilim'e katılan Aylin Ençok mini elbiseli pozunu paylaştı!

Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Ençok, zaman zaman televizyon ekranlarında oyuncu olarak da yer alıyor.

İşte Benim Stilim'e katılan Aylin Ençok mini elbiseli pozunu paylaştı!

27 yaşındaki Aylin Ençok 1,69 boyundadır.

İşte Benim Stilim'e katılan Aylin Ençok mini elbiseli pozunu paylaştı!

İşte Benim Stilim'e katılan Aylin Ençok mini elbiseli pozunu paylaştı!

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İşte Benim Stilim
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