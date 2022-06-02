İşte Benim Stilim'e katılan Aylin Ençok mini elbiseli pozunu paylaştı! "Vücudun çok iyi"

İşte Benim stilim adlı moda yarışmasının 7. sezonuna katılan ve gerek kombinleri gerek iletişimiyle dikkat çeken isimlerden biri olan Aylin Ençok, son zamanlarda cesur Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

MİNİ ELBİSELİ POZUNU PAYLAŞTI

Paylaşımlarıyla adeta Instagram fenomeni haline gelen Aylin Ençok, bu defa mini elbiseli pozunu paylaştı.

Fenomen bu pozuyla kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

O poza takipçileri, "Melek misin prenses misin?", "Vücudun çok iyi" gibi yorumlar yaptı.

Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Ençok, zaman zaman televizyon ekranlarında oyuncu olarak da yer alıyor.

27 yaşındaki Aylin Ençok 1,69 boyundadır.





