İşte Benim Stilim ile ünlenen Bahar Candan bir deri bir kemik kaldı

Moda programı 'İşte Benim Stilim' ile tanınan Bahar Candan'ın eski halinden eser kalmadı. 22 yaşındaki Bahar Candan, yaptırdığı estetik operasyonlar ve verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü. Bahar Candan karantina döneminde fazla kilolarından kurtulup bir deri bir kemik kaldı. Ancak bazı kullanıcılar ise Candan'ın bu halinin photoshop olduğunu iddia ediyor. Candan'ın yaptığı paylaşımlar ise herkesi şoke ediyor.

Son hali şoke etti

Snob Magazin'in haberine göre; Önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Candan, "Karantina döneminde 57 kilodan 47 kiloya düştüm. Salgın dönemi boyunca evde hiç yemek yemedim. Bu benim ideal kilom" ifadelerini kullandı.

Bahar Candan, "Yıllar önce 'İşte Benim Stilim' yarışmasına katılabilmek için kilo almıştım" diyerek, itirafta da bulundu.

Candan'ın geçtiğimiz aylarda yüz ve dudak dolgusu yaptırıp, badem göz operasyonu geçirdiği iddia edilmişti. Bahar Candan, iddialar hakkında şöyle konuşmuştu:

"Estetik yaptırmadım. Yaş aldıkça yüzüm oturdu ve inceldi. Dudaklarımda dolgu var. Dudaklarım büyük olsun istedim. Çok büyük oldu. Oldukça memnunum."

Sosyal medyada birçok kullanıcı, genç kızın estetikle güzelleşmek yerine kendini daha çirkin göstermek için çabaladığı görüşünde birleşti.

Takipçilerinden olumsuz yorumlar almasına rağmen Bahar Candan, son halinden oldukça memnun.