MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İşte Benim Stilim'in Bahar Candan'ı estetikle bambaşka biri oldu!

İşte Benim Stilim'in Bahar Candan'ı estetikle bambaşka biri oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

İşte Benim Stilim'in en dikkat çeken yarışmacılarından olan Bahar Candan yarışma sonrasında da yaptığı şarkı ve paylaşımlarla sık sık gündeme geldi. Candan son olarak estetikli haliyle dikkat çekti. Tanınmaz hale gelen Candan'a yorum yağdı.

İşte Benim Stilim'de Nihal Candan'ın kardeşi olarak tanınan Bahar Candan'ın son hali olay oldu. Yaptığı paylaşımlarla sürekli eleştirilen Candan estetikten mi yoksa kullandığı filtrelerden mi bilinmez bambaşka bir halde...

İlk kez Ekim 2015 yılında ekrana çıkan Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın yarıştığı İşte Benim Stilim'e konuk olup ablasının tahtını salladı ve o da yarışmacılardan biri oldu. Yarışmadaki tuhaf açıklamaları ve dikkat çekmek adına yaptıkları, doğallıktan uzak hareketleriyle bir anda fenomen olan Bahar Candan'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

iste-benim-stilim-in-bahar-candan-i-estetikten-717003_508_1_b

Kalın kaşları ve donuklaşan yüz ifadesiyle Bahar Candan'ın eski halinden eser yok. Bahar Candan, geçirdiği estetik operasyonlarla yüzünü tamamen değiştirdi. Yüz dolguları, dudak dolgusu ve badem göz operasyonu geçirdiği düşünülen Bahar'ın yüzünün fazla dolgu uygulamasından bu hale geldi.

2

Fazla dolgu ve botoks uygulaması sonucu ortaya çıkan "puffy face" (yastık yüz) şişliği dikkatli gözlerden kaçmadı.

Capture

Çoğu kullanıcı Bahar'ın estetikle güzelleşmek yerine, kendini çirkin göstermek için çabaladığını düşünüyor. Takipçilerinden de birçok olumsuz yorum geliyor ama Bahar halinden mutlu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş! Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!
PARTNER Böyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan... Böyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...
'İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor''İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bahar candan, bahar candan son hali, Bahar Candan instagram, Bahar Candan estetik,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Duygulandıran konuşma! Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Duygulandıran konuşma! Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
on numara yaratıklı film modeli oluvermis
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasını terk edip internetten tanıştığı adamla kaçmıştı! Esra Erol ateş püskürdü

Kocasını terk edip internetten tanıştığı adamla kaçmıştı! Esra Erol ateş püskürdü

Chloe Loughnan da estetikli olanlar kervanına katıldı!

Chloe'nin bu halini unutun! Estetikli haliyle şaşkına çevirdi

Nusret Gökçe Elazığ depremi için kaç para bağış yaptı? Sosyal medyadan açıkladı

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Yusuf Güney'den bomba iddia: "İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor"

'İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor'

Melek Baykal 38 yıllık eşinden boşanıyor

Melek Baykal 38 yıllık eşinden boşanıyor

Deprem yardımları yağmalandı mı? Demet Akalın isyan etti

Yardımlar yağmalandı mı? Şoke eden sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.