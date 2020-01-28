İşte Benim Stilim'in Bahar Candan'ı estetikle bambaşka biri oldu!

İşte Benim Stilim'de Nihal Candan'ın kardeşi olarak tanınan Bahar Candan'ın son hali olay oldu. Yaptığı paylaşımlarla sürekli eleştirilen Candan estetikten mi yoksa kullandığı filtrelerden mi bilinmez bambaşka bir halde...

İlk kez Ekim 2015 yılında ekrana çıkan Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın yarıştığı İşte Benim Stilim'e konuk olup ablasının tahtını salladı ve o da yarışmacılardan biri oldu. Yarışmadaki tuhaf açıklamaları ve dikkat çekmek adına yaptıkları, doğallıktan uzak hareketleriyle bir anda fenomen olan Bahar Candan'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

Kalın kaşları ve donuklaşan yüz ifadesiyle Bahar Candan'ın eski halinden eser yok. Bahar Candan, geçirdiği estetik operasyonlarla yüzünü tamamen değiştirdi. Yüz dolguları, dudak dolgusu ve badem göz operasyonu geçirdiği düşünülen Bahar'ın yüzünün fazla dolgu uygulamasından bu hale geldi.

Fazla dolgu ve botoks uygulaması sonucu ortaya çıkan "puffy face" (yastık yüz) şişliği dikkatli gözlerden kaçmadı.

Çoğu kullanıcı Bahar'ın estetikle güzelleşmek yerine, kendini çirkin göstermek için çabaladığını düşünüyor. Takipçilerinden de birçok olumsuz yorum geliyor ama Bahar halinden mutlu.



