MAGAZİN

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.12.2018 11:16 | Son Güncelleme

İşte Benim Stilim'den hatırladığımız model Sima Şerafettinova, pilot oldu. Kendini estetik operasyonlara veren Şerafettinova, son haliyle herkesi şaşırttı.

İşte Benim Sitilim yarışmasından hatırladığımız Sima Şerafettinova'nın, son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Sima Şerafettinova pilot oldu

İşte Benim Sitilim yarışmasından hatırladığımız Sima Şerafettinova'nın, son hali görenlerin ağzı açık kalıyor.
5 yıldır Türkiye'de yaşayan ve Barbie bebeğe benzemek için defalarca estetik yaptıran Azeri model Sima Şerafettinova'nın, ameliyat sonrası Instagram sayfasında paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.
Aynı zamanda pilot olan modelin Barbie'ye benzerliğiyle dikkat çekerken bazı takipçileri, kendisine estetik ameliyatlara son verme tavsiyesinde bulunurken model, sayfasındaki görünümüyle ilgili eleştirilere şimdilik cevap vermedi.
İşte Sima Şerafettinova'nın dikkat çeken paylaşımları...
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
pilot olamaz. o kadar estetik ameliyatı olan bir kişiye pilot ehliyeti verilemez. pilot olur sağlık raporu alamaz.
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