İşte Benim Stilim'le ünlenen Niran Yalaz estetikle bambaşka biri oldu!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla şöhret olan 23 yaşındaki Niran Yalaz, estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.

Niran Yalaz

Bursa doğumlu Yalaz, yarışmadan sonraki görüntüsüyle epey şaşırttı.

Burun estetiği yaptırdığı gözlenen genç modelin değişimi, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Ünlülerin estetiksiz görüntülerinin paylaşıldığı bir Instagram hesabı, Nilan Yalaz'ın değişimini de takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medya kullanıcıları Yalaz'ın değişimine, oldukça acımasız yorumlarda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları...

"Parayı bulan, hemen burnunu yontturuyor" "Artık herkes kopyala yapıştır oldu" "O kız bu kız olamaz!" "Bu şimdi kendini güzel de sanıyordur" "Hakikaten evrim!"

İşte Benim Stilim yeni sezon yarışmacıları arasında olan Niran Yalaz isimli yarışmacı 1996 yılında Bursa da doğmuştur.

İstanbul da ailesi ile birlikte yaşamakta olan güzel yarışmacı Niran Yalaz Lise mezunudur. Yüzme ile de ilgilenen yarışmacı 8 yıldır profesyonel olarak yüzücülük yapmaktadır.

Bir çok yüzme yarışmalarına da katılan Niran Yalaz aslında model olmak istemektedir. 20 yaşında olan Niran Yalaz ayrıca daha önce güzellik yarışmasına da katılmıştır.

Yarışmadan sonra bir çok markanın defilelerinde yer alan Niran daha sonra modellik yapmaya başlamıştır.