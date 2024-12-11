İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Aleyna Eroğlu değişimiyle gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Öykü Serter'in sunduğu bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Eroğlu uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

İlk kez 3 Kadın 3 Kader adlı sinema filmiyle kamera karşısına geçen Aleyna Eroğlu yarışmanın ardından Beni Affet dizisinde Müjgan karakterine hayat verdi.

Son olarak Tam Kafadan isimli sinema filminde rol alan Eroğlu şimdi de yıllar içerisindeki değişimiyle dikkat çekti.

Aleyna Eroğlu'nu yarışmanın ardından hiç görmeyenler ünlü ismin son haline çok şaşırdı.

YORUM YAĞDI

Yaptırdığı estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen Aleyna Eroğlu'nu görenler tanımakta güçlük çekti. Eroğlu'na sosyal medyada; 'ne kadar değişmiş', 'sana ne olmuş?', 'ne yaptırdın böyle?' gibi yorumlar yapıldı.

ALEYNA EROĞLU KİMDİR?

Aleyna Eroğlu, 18 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

Aleyna Eroğlu, kameralar karşısına ilk kez 2011 yılında yayınlanan 3 Kadın 3 Kader isimli sinema filmiyle geçti.