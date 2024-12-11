MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Aleyna Eroğlu değişimiyle gündem oldu! Görenler tanıyamadı

İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Aleyna Eroğlu değişimiyle gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.12.2024 10:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve reyting rekorları kıran İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Eroğlu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim yıllar içerisindeki değişimiyle gündem oldu. Eroğlu'nun son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Aleyna Eroğlu değişimiyle gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Öykü Serter'in sunduğu bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Eroğlu uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

ALEYNA

İlk kez 3 Kadın 3 Kader adlı sinema filmiyle kamera karşısına geçen Aleyna Eroğlu yarışmanın ardından Beni Affet dizisinde Müjgan karakterine hayat verdi.

ALEYNA 2

Son olarak Tam Kafadan isimli sinema filminde rol alan Eroğlu şimdi de yıllar içerisindeki değişimiyle dikkat çekti.

son hali 1

Aleyna Eroğlu'nu yarışmanın ardından hiç görmeyenler ünlü ismin son haline çok şaşırdı.

son hali 2

YORUM YAĞDI

Yaptırdığı estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen Aleyna Eroğlu'nu görenler tanımakta güçlük çekti. Eroğlu'na sosyal medyada; 'ne kadar değişmiş', 'sana ne olmuş?', 'ne yaptırdın böyle?' gibi yorumlar yapıldı.

son hali 3

ALEYNA EROĞLU KİMDİR?

Aleyna Eroğlu, 18 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

SON HALİ 4

Aleyna Eroğlu, kameralar karşısına ilk kez 2011 yılında yayınlanan 3 Kadın 3 Kader isimli sinema filmiyle geçti.

Anahtar Kelimeler:
İşte Benim Stilim Aleyna Eroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Yoğun bakıma yatışlarda artış var' 3 gün süren belirtiye dikkat!

'Yoğun bakıma yatışlarda artış var' 3 gün süren belirtiye dikkat!

Esad'ın ölüm kampı tüylerinizi ürpertecek

Esad'ın ölüm kampı tüylerinizi ürpertecek

Resmi Gazete'de yayımlanarak zorunlu hale getirilmişti! 'Anayasaya aykırı' diyerek tepki gösterdi: Devlet, vatandaşın ne zaman, nerede olduğunu bilecek

Resmi Gazete'de yayımlanarak zorunlu hale getirilmişti! 'Anayasaya aykırı' diyerek tepki gösterdi: Devlet, vatandaşın ne zaman, nerede olduğunu bilecek

'Kelepir fiyatına konut, iş yeri ve otomobil' Piyasa hareketlendi! 3 milyondan 2 milyona düşen bile var

'Kelepir fiyatına konut, iş yeri ve otomobil' Piyasa hareketlendi! 3 milyondan 2 milyona düşen bile var

AK Parti kulislerinde konuşulanı açıkladı 'İkna etmeye çalışıyorlar'

AK Parti kulislerinde konuşulanı açıkladı 'İkna etmeye çalışıyorlar'

12 bin 978 TL ceza ödememek için 123 bin 500 TL ceza yedi! Bir de üstüne gözaltına alındı

12 bin 978 TL ceza ödememek için 123 bin 500 TL ceza yedi! Bir de üstüne gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.