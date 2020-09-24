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İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan yine değişimiyle gündemde! Bu sefer kilo aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 09:41 | Son Güncelleme

İşte Benim Stilim moda programıyla ünlenen fenomen yarışmacı Bahar Candan bir kez daha dış görünüşüyle gündeme gelmeyi başardı. Bir dönem oldukça zayıflayan Bahar Candan şimdilerde ise aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çekiyor. Popüler yarışmacının son hali görenleri şaşkına çevirdi.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan yine değişimiyle gündemde! Bu sefer kilo aldı

TV 8 ekranlarına gelen İşte Benim Stilim moda programıyla ünlenen Bahar Candan yeniden sosyal medyanın gündemindeki yerini aldı. Ablası Nihal Candan’ın sevgilisi Hakan Boy’un hastaneye kaldırılmasından sonra eğlenceli paylaşımlar yapmayı sürdüren Bahar tepkilerin odağındaki isim haline gelmişti. Hakkında yapılan eleştirileri ciddiye almadığını belirten Bahar Candan, sosyal medya fotoğraflarına photoshop yapmaktan vazgeçti. Bahar Candan’ın doğal hali ve aldığı fazla kilolar gözlerden kaçmadı.

‘STAR DOĞURACAĞIM’

Sürekli imaj değiştirerek takipçilerini şaşırtmayı başaran Bahar Candan geçtiğimiz günlerde tesettürlü bir fotoğrafını paylaşmıştı. Hz. Yuşa Kabri’ni ziyaret eden Bahar Candan bu anları sosyal medya hesabından yayınlamayı tercih etmişti.

bahar candan

Fenomen yarışmacı karantina döneminde zayıflayarak adeta bir deri bir kemik kalmıştı. Zayıflığından memnun olduğunu belirten Bahar Candan fikrini yeniden değiştirdi ve bu sefer de kilo almaya başladı. Tesettürlü haliyle eleştirilen Bahar Candan bu sefer de aldığı kilolarla adından söz ettirdi.

bahar candan

Mor bonesi ve kürklü fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Candan fazla kilolarını ti’ye aldı. Fenomen yarışmacı fotoğrafına, “Şimdi biraz kilo alacağım sonra televizyona çıkacağım ve bir star doğuracağım” notunu düştü. Eski yarışmacının fotoğrafına kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.


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