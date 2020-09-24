İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan yine değişimiyle gündemde! Bu sefer kilo aldı

TV 8 ekranlarına gelen İşte Benim Stilim moda programıyla ünlenen Bahar Candan yeniden sosyal medyanın gündemindeki yerini aldı. Ablası Nihal Candan’ın sevgilisi Hakan Boy’un hastaneye kaldırılmasından sonra eğlenceli paylaşımlar yapmayı sürdüren Bahar tepkilerin odağındaki isim haline gelmişti. Hakkında yapılan eleştirileri ciddiye almadığını belirten Bahar Candan, sosyal medya fotoğraflarına photoshop yapmaktan vazgeçti. Bahar Candan’ın doğal hali ve aldığı fazla kilolar gözlerden kaçmadı.

‘STAR DOĞURACAĞIM’

Sürekli imaj değiştirerek takipçilerini şaşırtmayı başaran Bahar Candan geçtiğimiz günlerde tesettürlü bir fotoğrafını paylaşmıştı. Hz. Yuşa Kabri’ni ziyaret eden Bahar Candan bu anları sosyal medya hesabından yayınlamayı tercih etmişti.

Fenomen yarışmacı karantina döneminde zayıflayarak adeta bir deri bir kemik kalmıştı. Zayıflığından memnun olduğunu belirten Bahar Candan fikrini yeniden değiştirdi ve bu sefer de kilo almaya başladı. Tesettürlü haliyle eleştirilen Bahar Candan bu sefer de aldığı kilolarla adından söz ettirdi.