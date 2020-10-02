İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan yeniden imajını değiştirdi!

Bir döneme damga vuran moda programı İşte Benim Stilim’le popülerliğe kavuşan Bahar Candan son görüntüsüyle şaşırttı. Geçirdiği estetik operasyonların sonrasında bambaşka bir görüntüye kavuşan Candan sosyal medyada photoshop yapmayı tercih ediyordu. Yaptığı photoshoplarla bacak boyunu uzatan ve yüz hatlarını değiştiren eski yarışmacının doğal hali ortaya çıktı.

KİLO ALDIĞINI İTİRAF ETTİ

Kırmızı büstiyeri ve leoparlı taytıyla lüks arabasının içinde fotoğraf çekilen Bahar Candan aldığı kilolarla gündeme geldi. İşte Benim Stilim yarışmasındaki balık etli görüntüsüne geri dönen Candan sosyal medya paylaşımlarında photoshop yapmayı da bıraktı.

Photoshopsuz paylaşımıyla takipçilerini şaşırtan Candan, “Kilo aldım” notunu ekledi. Kilo aldığını itiraf eden Candan'ın fotoğrafına kısa süre içinde binlerce yorum yağdı. Kendisine yapılan eleştirileri ciddiye almadığını ifade eden eski yarışmacının takipçileri yorumlarında kaşlarının şekline de dikkat çekti.

