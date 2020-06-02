İşte Benim Stilim yarışmacısı Sima Şerafettinova Barbie'ye benzemek istemişti! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in üçüncü sezonunda yarışan Azeri kökenli Sima Şerafettinova, programdan ayrılıp All Star'ın son haftalarında tekrar karşımıza çıkmıştı. Yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Sima, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline geldi, ve tüm çabasına rağmen finale kalamadı.

SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

5 yıldır Türkiye'de yaşayan ve Barbie bebeğe benzemek için defalarca estetik yaptıran Azeri model Sima Şerafettinova'nın, ameliyat sonrası Instagram sayfasında paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.