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İşte bölücü örgütün gerçek yüzü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 14:33 | Son Güncelleme

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesi ile örgütün gençleri nasıl kandırdığı ve örgütteki yoz ilişkiler gün ışığına çıktı.Güvenlik güçlerine teslim olan Hedar kod adlı kadın terörist, ifadesinde ailesinin en küçük çocuğu olduğunu, babası tarafından sürekli dövüldüğünü, terör örgütüne mensup aynı köyde yaşayan bir arkadaşının örgüte katılıp dağa çıkarsa tüm bu eziyetlerden kurtulacağını, örgütün çocuklar ve kadınlara iyi davrandığını söylediğini, arkadaşının etkisiyle 12 yaşındayken örgüte katıldığını ama bir süre sonra örgütün gerçek yüzünü gördüğünü anlattı.

İşte bölücü örgütün gerçek yüzü

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesi ile örgütün gençleri nasıl kandırdığı ve örgütteki yoz ilişkiler gün ışığına çıktı.
Güvenlik güçlerine teslim olan Hedar kod adlı kadın terörist, ifadesinde ailesinin en küçük çocuğu olduğunu, babası tarafından sürekli dövüldüğünü, terör örgütüne mensup aynı köyde yaşayan bir arkadaşının örgüte katılıp dağa çıkarsa tüm bu eziyetlerden kurtulacağını, örgütün çocuklar ve kadınlara iyi davrandığını söylediğini, arkadaşının etkisiyle 12 yaşındayken örgüte katıldığını ama bir süre sonra örgütün gerçek yüzünü gördüğünü anlattı. Terörist verdiği ifadede, çatışmalarda tecrübe kazanmaları bahanesiyle örgüte yeni katılan çocuk yaştaki teröristlerin ön saflarda çatışmalara gönderildiğini, çocuk ve kadınların kötü muameleye maruz kaldıklarını ifade ederek, en son kaldığı kampta bir örgüt mensubu ile yaşadığı ilişki sonrası hamile kaldığını, hamile kalması nedeniyle örgüt mensuplarının kendisini dışladığını, kaldıkları kampta doğum yaptığını, bebeği henüz 2 aylıkken örgütün bebeği aldığını, kendisinin de infaz edileceğini öğrendiğini ve bunun üzerine örgütten kaçtığını belirtti.

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