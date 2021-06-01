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İşte Brad Pitt’in yeni aşkı Andra Day

01.06.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü aktör Brad Pitt ile şarkıcı ve oyuncu Andra Day’in adı birlikte anılmaya başladı. Söylentilere göre Oscar ödül töreni gecesi tanışan ikilinin arasındaki yakınlaşma kısa sürede aşka dönüştü.

İşte Brad Pitt’in yeni aşkı Andra Day

Brad Pitt'in adı, Oscar adaylığı bulunan Andra Day ile birlikte anılmaya başladı. Dedikodulara göre 93. Akademi Ödül Töreni sırasında tanışan ikilinin arasındaki yakınlaşma kısa sürede aşka dönüştü.

BRAD PİTT GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Brad Pitt, Angelina Jolie ile olan evliliğinin sona ermesiyle birlikte önce eski eşi Jennifer Aniston ile anıldı. Aniston'ın da Justin Theroux ile yollarını ayırması, Pitt ile birlikte olmasının önündeki engeli de kaldırmış oldu. Ama dedikodular hiçbir zaman onaylanmadı.

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Şimdi ise Brad Pitt, genç ve yetenekli oyuncu Andra Day ile anılıyor. Day, son olarak The United States vs. Billie Holiday filminin yıldızı olmuştu. Hulu'da gösterilen film, oyuncuya bir Golden Globe ödülü ve Oscar adaylığı kazandırmıştı.

Brad Pitt'i son olarak Quentin Tarantino imzalı, Leonardo DiCaprio başrollü Once Upon a Time In Hollywood filminde izleme şansı yakalamıştık. Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ının sahibi olmuştu.


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Brad Pitt
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