İşte bu yılın en çok kullanılan emojileri

Son birkaç yıl çoğu insan için tam olarak harika geçmedi. Koronavirüs geldiğinden beri hayat herkes için zorlamış durumda. Ancak en çok kullanılan emojiye bakarsak insanların ruh hali çok da değişmemiş. Unicode Konsorsiyumu, en çok kullanılan 10 emojinin 2019’a kıyasla çoğunlukla değişmediğini söylüyor. 2021 yılında da Sevinç Gözyaşları emojisi yeniden hakim oldu. Z kuşağının pek çok üyesi bunu son derece soğuk bulsa da, tüm emoji kullanımının yüzde beşini oluşturuyordu. Aynı zamanda 2019’un en iyi emojisi ve geçen yıl en çok tweetlenen emoji oldu.

Unicode Konsorsiyumu, Tears of Joy’un popülaritesine yaklaşan tek emojinin Red Heart olduğunu söyledi. Bu yılın en çok kullanılan ve çoğunlukla olumlu duygulara sahip ilk 10 emojisinin geri kalanı:

Görünüşe göre çoğumuz emoji kullanımımızda süper yaratıcı değiliz. En iyi 100, toplam emoji paylaşımlarının yaklaşık yüzde 82’sini oluşturuyor. Bitki-çiçek ve duygu (yani kalp) kategorileri gibi gülen yüzler ve el tabanlı emojiler genellikle çok popüler. En az popüler emoji kategorisi ise bayraklar. Ülke bayrakları, o kategoride diğerlerinden daha fazla emoji olmasına rağmen en az kullanılanlar arasında. Neredeyse iki yıldır bir pandemiye katlandığımız göz önüne alındığında, sağlıkla ilgili emoji kullanımında bir artış olması çok da şaşırtıcı değil. İnsanlığın son zamanlarda katlandığı kargaşaya rağmen emojilerimizin mutluluk, sevgi ve pozitiflik eğilimlerini kullandığını bilmek yüreklendirici diyebiliriz.

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