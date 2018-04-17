Anne ve babasını çok küçük yaştan itibaren affetmediğini söyleyen Burcu Esmersoy'un bağlarını koparmadığı bir ablası var.

Annesi ve babasını affetmedi

1 / 7 8 aydır flört ettiği sevgilisi Berk Suyabatmaz ile 10 Nisan gecesi sade bir törenle nişanlanan Burcu Esmersoy, başarılarla dolu hayatının perde arkasından dram çıktı.

2 / 7 Başkasıyla evlenen annesinin kocasının ailesinden kendilerini sakladığını Hürriyet'e verdiği röportajda açıklayan Burcu Esmersoy, "12 sene boyunca annemize 'teyze' diyerek büyüdük. Annemi de babamı da asla affetmedim" demişti.

3 / 7 Hayat hikayesiyle çok konuşulan Burcu Esmersoy'un ailesi merak edildi.

4 / 7 Esmersoy ablasından ise şöyle bahsetmişti: O da gayet başarılı. Garanti Bankası’nda çalışıyor, kendi hayatını kurdu. İkimiz de güçlü kadınlar olduk.

5 / 7 Herkes o ablayı merak etmişti. İşte Burcu Esmersoy'un ablası Müge Esmersoy.

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