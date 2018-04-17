MAGAZİN

İşte Burcu Esmersoy'un ablası

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 11:01 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Burcu Esmersoy'un ailesi merak edilmişti.

Anne ve babasını çok küçük yaştan itibaren affetmediğini söyleyen Burcu Esmersoy'un bağlarını koparmadığı bir ablası var.

Annesi ve babasını affetmedi

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8 aydır flört ettiği sevgilisi Berk Suyabatmaz ile 10 Nisan gecesi sade bir törenle nişanlanan Burcu Esmersoy, başarılarla dolu hayatının perde arkasından dram çıktı.
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Başkasıyla evlenen annesinin kocasının ailesinden kendilerini sakladığını Hürriyet'e verdiği röportajda açıklayan Burcu Esmersoy, "12 sene boyunca annemize 'teyze' diyerek büyüdük. Annemi de babamı da asla affetmedim" demişti.
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Hayat hikayesiyle çok konuşulan Burcu Esmersoy'un ailesi merak edildi.
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Esmersoy ablasından ise şöyle bahsetmişti: O da gayet başarılı. Garanti Bankası’nda çalışıyor, kendi hayatını kurdu. İkimiz de güçlü kadınlar olduk.
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Herkes o ablayı merak etmişti. İşte Burcu Esmersoy'un ablası Müge Esmersoy.
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Burcu Esmersoy müge esmersoy

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