İşte Çağatay Ulusoy'un yeni imajı

Netflix'in ilk Türk yapımı dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, Hakan: Muhafız dizisindeki başarısıyla gündemde...

Türkiye'deki hayranlarından ziyade dünyada da birçok kişi tarafından takip edilmeye başlayan Çağatay Ulusoy, imaj değiştirdi.

Yakışıklı oyuncunun yeni imajı ise herkesi şoke etti. Tanınmaz halde olan Ulusoy'un bu değişikliği ise rol için yaptığı düşünülüyor.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda Hazal Kaya ve Ali Atay'ın düğününde, kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın'la görüntülenen Çağatay Ulusoy'un kilo aldığı gözlemlenmişti. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz gün gittiği bir restoranda çektirdiği fotoğrafı ise gündeme bomba gibi düştü.

Çağatay Ulusoy'un bu fotoğrafı, takipçilerini adeta hayal kırıklığına uğrattı. Aşırı kilo aldığı, saçını ve sakalını uzattığı görülen Ulusoy'un son halini görenler, tanımakta güçlük çekti.

Takipçileri, Ulusoy'un acilen eski haline geri dönmesini istedi.

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