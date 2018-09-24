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İşte Çağla Şıkel'in saray yavrusu evi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 08:40 | Son Güncelleme

Fox Tv'nin sabah programı Yeni Bir Gün ile ekranlardaki yerini bu sezon da koruyan Çağla Şıkel, aylık kazancıyla dudak uçuklatıyor.

Akşam'ın haberine göre sadece programdan aldığı para 100 bin TL olan Çağla Şıkel'in reklam ve tanıtım işleriyle sağladığı ek gelirlerle aylık kazancı 200 bin TL'yi buluyor. Ünlü sunucu geçtiğimiz yıl verdiği röportajda da saray yavrusu eviyle dikkatleri üzerine çekmişti. İşte Çağla Şıkel'in en ufak detayına kadar dikkat edilerek hazırlanmış pek çok kişinin hayallerini süsleyen evi...

Çağla Şıkel'in evi dudak uçuklatıyor

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Son zamanlarda sunduğu programlarla ön plana çıkan ünlü model Çağla Şikel, oğulları Kuzey (7) ve Uzay (5) ile yaşadığı Balmumcu’daki 800 metrekarelik dört katlı villasının kapılarını açtı.
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Çağla Şıkel'in yaşadığı evin giriş katı salon, yemek odası, mutfak ve misafir tuvaletinden oluşuyor. Üst katta giyinme odası ve 2 oğlunun odası var.
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Çatıda büyük bir banyonun da bulunduğu yatak odası mevcut. Bahçe ve garaj parti alanı gibi düzenlenmiş.
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Şıkel, "Emre dekorasyona benden meraklı. Evli olduğumuz dönemde birlikte almıştık. Emre'den sonra bir şeyi değiştirmedim. Duvara astığımız aile fotoğraflarımız duruyor. Salonun dekoru çocuklar için değişiyor. Örneğin kanepeler çekilince; salon paten yada futbol sahasına dönüşüyor" dedi.
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38 yaşındaki sunucu evle ilgili detayları şöyle anlatıyor: “Taşı, yaşadığım mekanda böyle görmeyi seviyorum. Ahşapla güzel bir birliktelik oluşturuyor”
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“Bizden önce iş yeri olarak kullanılan bu ev soğuk bir görünümdeydi. İçinde bir takım değişikliklerle bugünkü sıcak havasına kavuştu.”
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“Alışık olduğumuz evler gibi değildi. Odalara geçişler sürprizli burada. Nereden neyin çıkacağı tahmin edilmiyor.”
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“Kanalda işim biter bitmez hemen eve gelirim. Çocuklar da okuldan döner. İş dışındaki tüm zamanım onlarla olmak üzerine kurulu diyebilirim.”
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“En geç akşam 10 gibi uyurum. Ama yatmadan önce mutlaka başucumdaki kitabı elime alırım.”
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İşte Çağla Şıkel'in evinden kareler...
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Çağla Şıkel ev

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