İşte CHP'nin açıklanmayan adayları! O liste kulislerden sızdı: Ataşehir'de 14 yıllık dönem sona eriyor

Yerel seçimlere yaklaşık 3 ay kala CHP birçok il ve ilçedeki belediye başkan adayını açıkladı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yeniden adaylıkları resmileşti. İzmir bir muamma olarak kalmaya devam ederken İstanbul'un ilçelerindeki adaylar en çok merak edilenler arasında.

4 İLÇEDE İSİMLER DEĞİŞMEDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İstanbul'un ilçeleri için kulislerde öne çıkan isimler şöyle:

Adalar ve Üsküdar: Sinem Dedetaş, Ataşehir: Onursal Adıgüzel, Bakırköy: Ertan Yıldız, Beşiktaş: Rıza Akpolat, Beylikdüzü: Murat Çalık, Beyoğlu: İnan Güney, Büyükçekmece: Hasan Akgün, Çatalca: Erhan Güzel, Esenyurt: Ali Gökmen, Eyüpsultan: Bülent Özmen, Fatih: Mahir Polat, Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe, Güngören: Temel Akkoç, Küçükçekmece: Kemal Çebi, Maltepe: Deniz Erzincan, Silivri: Doruk Bulut, Sultanbeyli: Ayhan Koç, Şişli: Emrah Şahan.



Onursal Adıgüzel

Bu listeye göre Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerindeki isimler aynı kalırken diğer ilçelerdeki adaylar değişiyor.

İSTİFA ETMİŞLERDİ

Listedeki kişiler arasında da 1 Aralık’ta görevlerinden istifa eden isimler dikkat çekiyor. O isimler ise şöyle:

Eski CHP İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, eski İBB Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, eski İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, eski Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan.



Sinem Dedetaş

14 YIL SONRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA VEDA

Listede adı geçen Onursal Adıgüzel'in Ataşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmesi durumunda ilçede 14 yıl sonra değişim gerçekleşmiş olacak, 2009'dan bu yana üç dönemdir Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Battal İlgezdi göreve veda edecek.