HABER

İşte CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer’in hayat hikayesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 01:09 | Son Güncelleme

Adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açıklanan Tunç Soyer, 2009 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.Tunç Soyer, 1959 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

Adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açıklanan Tunç Soyer, 2009 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Tunç Soyer, 1959 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren İzmir’de yaşamaya başlayan Soyer, Bornova Anadolu Lisesi’ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.
Biri İsviçre Webster Koleji’nde "Uluslararası İlişkiler" diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde "Avrupa Birliği" alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.
1989 - 2002 yılları arasında turizm sektöründe çalıştı.
2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.
2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.

Aynı zamanda Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği Başkanı
2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye’ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.
2013 yılında merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.
30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.
Mayıs 2014’te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.
Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
CHP, 145 belediye başkan adayını daha açıkladıCHP, 145 belediye başkan adayını daha açıkladı
Başkan Kocaoğlu’ndan CHP adaylarına destek açıklaması:Başkan Kocaoğlu’ndan CHP adaylarına destek açıklaması:
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.