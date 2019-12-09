KONDA ve GENAR'ın son anket sonucu (AK Parti, MHP, CHP, HDP, İYİ Parti son oy oranları)

Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin, Hürriyet gazetesinde köşesine taşıdığı anketlerde, AK Parti ve MHP'nin oy oranlarının 24 Haziran seçimlerine benzerlik gösterdiği vurgulandı.

KARARSIZLARIN ORANINDA BÖYLESİ GÖRÜLMEMİŞTİ

Anketlerde en dikkat çekici olanın ise kararsızlar ile oy vermeyeceğini dile getirenlerin oranının yüzde 33'e ulaşması olduğu belirtildi.

KONDA VE GENAR'IN SON ANKET SONUCU

Araştırma sonuçlarına göre, AK Parti ve MHP arasındaki ittifakın önemi dikkat çekiyor. KONDA'nın anketine göre, AK Parti, iktidara MHP ile ittifakla ulaşabiliyor.

Selvi'nin aktardığı KONDA'nın anket sonucuna göre, yüzde 33 olan kararsızlar dağıtıldığında, AK Parti yüzde 40, CHP yüzde 23.1, HDP yüzde 13.6, MHP yüzde 12.9, İYİ Parti 9, diğer ise 1.4 çıkıyor.

GENAR'ın son anketinde ise, ekim ayı sonuçlarına göre AK Parti yüzde 40, CHP yüzde 26, MHP yüzde 11.5, HDP yüzde 11, İYİ Parti yüzde 7.5, Saadet Partisi'nin de içinde olduğu diğer yüzde 4 çıkıyor.

Kararsızların oranının yüzde 33 olduğuna dikkat çeken Selvi, bunun anketler için yanıltıcı olmaması gerektiğini vurguluyor. Bu sonuçlara göre kararsızların seçimlerin kaderini belirleyeceği ifade ediliyor.



