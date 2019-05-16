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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o zeytin ağacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:47 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği, Mersin'in Mut ilçesine bağlı Haydar köyündeki 1300 yaşındaki zeytin ağacından bu yıl 150 kilogram zeytin hasat edildi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o zeytin ağacı

Erol OKUR/MUT (Mersin), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği, Mersin'in Mut ilçesine bağlı Haydar köyündeki 1300 yaşındaki zeytin ağacından bu yıl 150 kilogram zeytin hasat edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyede çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programında, "Mersin'in Mut ilçesinde 1300 yaşında olan zeytin ağacı var. Onun için Mut'a gitmemiz lazım. O ağacı bir göreceğiz" dedi.
Yerden yüksekliği 5, gövde çapı ise 6 metreyi bulan ağaçtan bu yıl 150 kilogram zeytin hasat edilirken, bölge halkı Erdoğan'ın ağacı görmeye gelecek olmasından memnun olduklarını söyledi. Öte yandan tarihi ağaçtan toplanan zeytinlerin fabrikada işlendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderileceği öğrenildi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o zeytin ağacı

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